Топ-10 лучших плагин-гибридных автомобилей бизнес-класса в 2021 году

Автомобили с плагин-гибридными силовыми установками становятся все более популярными. Они экологичнее бензиновых и дизельных машин и при этом отличаются небольшим расходом топлива. Какие плагин-гибридные модели бизнес-класса счистаются лучшими в 2021 году - читайте ниже в материале РБК-Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoCar.

Плагин-гибриды быстро становятся одними из самых массовых авто на европейских дорогах, где налоги на транспорт напрямую зависят от уровня вредных выбросов в атмосферу. В Украине эта тенденция тоже набирает обороты.

Результат ужесточения экологических норм уже можно увидеть в растущей популярности автомобилей бизнес-класса PHEV. Причем число таких моделей гораздо выше, чем вошло в свежий рейтинг.

1. Mercedes-Benz C300e

Mercedes C-Class последнего поколения W206 в версии PHEV получил аккумуляторную батарею, вдвое превышающую емкость многих его конкурентов - заявленный запас хода по циклу WLTP составляет почти 100 километров.

Силовая установка C300e состоит из 2,0-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом и электродвигателя мощностью 127 л.с. Этот S-класс в миниатюре доступен как в кузове седан, так и в кузове универсал.

В Украине модель не представлена.

2. BMW 330e

Марка BMW стала первым брендом премиум-класса, предложившим рынку убедительный представительский вариант PHEV в виде модели 330e.

Cедан BMW 330e в новом поколении сочетает в себе 2,0-литровый бензиновый турбомотор и электродвигатель, установленный перед коробкой передач, что делает управление еще более отточенным. Обладая суммарной мощностью до 288 л.с. автомобиль демонстрирует динамику спорткара с отзывчивой трансмиссией и плавным переключением передач.

В Украине цены на модель стартуют с 1 482 122 гривен.

3. Volvo V90 Recharge T6

Свои универсалы с подключаемым гибридным силовым агрегатом Volvo предложил гораздо раньше, чем большинство других производителей, но свежий V90 Recharge T6, без сомнения превзошел большинство конкурентов.

Автомобиль имеет скромную аккумуляторную батарею на 11,6 кВт∙ч, хотя производитель обещает и более емкую батарею, обеспечивающую как минимум а это означает, что прямо сейчас некоторые конкуренты будут идти дальше только на электроэнергии; хотя пересмотренная модель очень скоро будет поставляться с гораздо большей приводной батареей, увеличивая запас хода на электричестве за 80 километров запаса хода на электротяге.

Еще одним преимуществом гибридного универсала Volvo является то, что его можно купить с системой полного привода, чего нельзя сказать о большистве конкурентов.

В Украине модель не представлена.

4. Peugeot 508 PSE

Те, кому нравятся представительские автомобили с примесью французского шарма, по достоинству оценят самый последний вариант PEUGEOT PHEV: 508 Peugeot Sport Engineered. Это подключаемый гибрид с двумя электромоторами, четырьмя ведущими колесами и 355 силами суммарной мощности. Несмотря на 40-километровый запас хода на электричестве, этот автомобиль - долгожданный глоток свежего воздуха в сегменте симпатичных моделей PHEV.

В Украине модель не представлена.

5. BMW 545e xDrive

В отличие от 530e, этот подключаемый гибрид 5-й серии сочетается с превосходной 3,0-литровой рядной "турбошестеркой" и электромотором, суммарно развивающими 388 л. В только дальность хода на чистой электротяге не превышает только дальность действия до 55 километров.

Но козырь 545e в том, что он управляется с типичной для BMW точностью и балансом - несмотря на дополнительный вес его электрифицированной трансмиссии.

В Украине модель не представлена.

6. Skoda Superb iV

В последнее время Skoda, пытается изменить восприятие своего бренда, представив на рынке подключаемых гибридов модель за умеренную цену. У Superb iV используется силовой агрегат, с которым хорошо знакомы водители Volkswagen Passat GTE.

Упаковав его в более крупный семейный автомобиль, который предлагается по более низкой цене, чехи сделали на удивление приличную машину. Тем более, что это первый подключаемый гибрид Skoda. Он не обещает захватывающих ощущений от вождения и не перегружен шикарными бортовыми технологиями, а едет и управляется почти так же, как и любой другой Superb. Что тоже ценно.

Несмотря на то, что аккумулятор съедает часть багажного пространства, у хэтчбека все еще остается 485 литров, а в универсале еще больше. Запас хода на электричестве заявлен на уровне 56 километров. Если вы ищете вместительный и экономичный вариант PHEV, то дальше можете не читать.

В Украине модель не представлена.

7. Mercedes-Benz E300de

Mercedes - единственный игрок в сегменте PHEV, предлагающий сочетание дизельного двигателя и электромотора. Еще одним преимуществом является то, что E300de предлагается в двух кузовах седан и универсал.

Правда, запас хода на чистой электротяге составляет всего 48 километров. Но интеллектуальное управление питанием позволяет оптимально рециркулировать тормозную энергию, а управление довольно острое для двухтонного автомобиля.

В Украине цены на модель стартуют с 1 602 895 гривен.

8. Volkswagen Arteon eHybrid

Volkswagen Arteon претерпел фейслифтинг в конце 2020 года и теперь предлагает выбор между фастбэком и универсалом с подключаемым гибридом. В установке eHybrid используется распространенная комбинация 1,4-литрового бензинового двигателя TSI и 113-сильного электромотора, причем только с передним приводом - так что это не самый быстрый PHEV на рынке.

Тем не менее, он достаточно современен и хорошо управляем, а заявленный запас хода по WLTP составляет от 56 до 60 километров (в зависимости от типа кузова).

В Украине модель не представлена.

9. Volvo S60 Polestar Engineered

Этот исключительно красивый автомобиль получил силовую установку с подключаемым гибридом суммарно развивающую 400 лошадиных сил. Как и в случае с V90, семейство S60 PHEV должно скоро обновиться, однако и в нынешнем виде остается интересным, но в конечном итоге нишевым выбором.

В Украине модель не представлена.

10. Peugeot 508 Hybrid 225

Бензиново-электрический 508, доступный в кузовах седан или универсал SW, является одной из нескольких моделей PHEV от родственных брендов Peugeot, Citroën, Vauxhall и DS, которые вышли на рынок примерно в одно и то же время. И вполне естественно, что все они оснащаются приблизительно одинаково: 1,6-литровый бензиновый турбомотор приводит в движение передние колеса с некоторой помощью электродвигателя. В некоторых моделях устанавливается еще один электродвигатель на задней оси, обеспечивая полный привод и дополнительную динамику.

Из дополнительных особенностей отметим 50 км запаса хода на электротяге и возможность выбора передач с помощью подрулевых лепестков.

В Украине модель не представлена.

Напомним, что в августе 2021 года электромобилям и подключаемым гибридам в Европе удалось занять 21% рынка новых автомобилей, опередив дизельные машины, продажи которых составили 20 процентов от общего числа проданных авто.