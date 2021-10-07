Tesla хочет сорвать выпуск электромобилей Rivian, обвиняя компанию в промышленном шпионаже

Крупнейший производитель электромобилей выдвинул компании Rivian Automotive новые обвинения в краже коммерческих секретов. Дело рассматривается в Верховном суде Калифорнии.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Bloomberg.

Забавно, что 14 месяцев назад Tesla уже обращалась с аналогичным иском против Rivian. Теперь же крупнейший в мире производитель электромобилей обвиняет стартап в том, что тот продолжает переманивать сотрудников и красть аккумуляторные технологии.

Этим летом несколько "перебежчиков" были пойманы с поличным на краже базовых технологий для разработки аккумуляторов следующего поколения - "самого важного элемента любого электромобиля", как сказано в судебном иске. Теперь же в деле против Rivian добавились еще трое подозреваемых.

Со своей стороны в Rivian заявляют, что Tesla специально затягивает рассмотрение дела, не уточняя какие конкретно технологии были похищены и постоянно выдвигает все новые и новые обвинения.

Судья Верховного суда Питер Манукян в постановлении от 28 сентября посчитал целесообразным расширение дела на данном этапе, но при этом дал ясно понять, что не одобряет претензий Tesla.

"Обвиняемые утверждают, что Tesla не привела правдоподобных фактов в поддержку своего заявления о том, что Rivian получил конфиденциальную информацию о батареях. И для этого есть некоторые основания", - отметил он.

Tesla начали вновь раскручивать маховик судебных разбирательств как раз когда Rivian начал серийно производить свои электрические пикапы. А Тесла в очередной раз перенесла запуск на конвейер пикапа Cybertrack. Совпадение?

Популярность постов о пикапах Rivian и Tesla в США в Twitter. Карта основана на данных Twitter с геотегами - твиты и хэштеги об электрических пикапах по каждому штату. Отслежено более 90 000 твитов

Судебные тяжбы могут серьезно ударить по финансированию молодого американского стартапа и отпугнуть от него инвесторов. Хотя возможность заключения мирового соглашения между двумя производителями электромобилей все же не исключена.

Напомним, что электрический пикап Rivian R1T недавно пошел в производство, опередив в этом своего главного конкурента Tesla Cybertruck, который не появится в серии раньше 2022 года. По сравнению с Cybertruck у R1T более консервативный дизайн, но интересных особенностей тоже хватает.