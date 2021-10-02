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Багажник спереди и "дырка" в борту: 9 крутых фишек электрического пикапа Rivian R1T

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Суббота 02 октября 2021 13:17
Багажник спереди и "дырка" в борту: 9 крутых фишек электрического пикапа Rivian R1T Электропикап Rivian R1T (Фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Электрический пикап Rivian R1T недавно пошел в производство, опередив в этом своего главного конкурента Tesla Cybertruck, который не появится в серии раньше 2022 года. По сравнению с Cybertruck у R1T более консервативный дизайн, но интереснных особенностей тоже хватает. Чем удивляет этот электропикап - чиайте ниже в материала РБК-Украина.

Напомним, Rivian R1T - это электрический пикап с запасом хода в 500 километров, оснащенный подвеской с изменяемым клиренсом, способный буксировать 5-тонный прицеп. А его электромоторы достаточно мощны, чтобы разогнать тяжелую машину до сотни всего за 3 секунды.

Багажник спереди и &quot;дырка&quot; в борту: 9 крутых фишек электрического пикапа Rivian R1T

Эти характеристики сами по себе впечатляют, но у R1T также есть множество уникальных деталей, на которые стоит обратить внимание.

Хранилище в туннеле

Gear Tunnel - это зона хранения, которая расположена между кабиной и грузовой платформой, доступ к которой можно получить с любой стороны кузова. Ее можно использовать для перевозки длинномеров, которые не поместятся в багажнике или разместить столик для пикника.

Багажник спереди и &quot;дырка&quot; в борту: 9 крутых фишек электрического пикапа Rivian R1T

Бортовой компрессор

Очень удобная функиция для общего использования, особенно полезная для тех, кто любит выбираться на экстремальное бездорожье. В комплекте со встроенным компрессором идет съемный шланг, достаточно длинный, чтобы с запасом дотянуться до любого из колес. Просто установите нужное давление и нажмите кнопку.

Багажник спереди и &quot;дырка&quot; в борту: 9 крутых фишек электрического пикапа Rivian R1T

Динамик для тусовки

Эта портативная колонка с поддержкой Bluetooth весит всего 2,2 кг и в походном положении пристыковывается к центральной консоли. А заодно и заряжается от бортовой сети.

Багажник спереди и &quot;дырка&quot; в борту: 9 крутых фишек электрического пикапа Rivian R1T

И, если "сегодня в клубе будут танцы", динамик водружается на крышу пикапа или носится на плече по примеру кассетных магнитофонов прошлого.

Багажник спереди и &quot;дырка&quot; в борту: 9 крутых фишек электрического пикапа Rivian R1T

Камера Gear Guard

Этот "зоркий глаз" поможет предотвратить кражу вещей из кузова, фиксируя воров с поличным. Просто опутайте груз сигнальными проводами и когда кто-либо заденет кабель - засветится экран медиасистемы и мультяшный персонаж скажет злоумышленникам, что их снимает скрытая камера.

Багажник спереди и &quot;дырка&quot; в борту: 9 крутых фишек электрического пикапа Rivian R1T

В любом случае, это проще и выгоднее, чем содержать привязанного к буксировочной проушине ротвейлера.

Багажник спереди и &quot;дырка&quot; в борту: 9 крутых фишек электрического пикапа Rivian R1T

Фонарик

Вы, конечно, видели у автомобилей Rolls-Royce и даже Skoda зонтики в карманах дверей. А у Rivian R1T в дверной карте прячется фонарик. Так гораздо практичнее - ведь ночь наступает каждые сутки, а дождей приходится ждать неделями.

Багажник спереди и &quot;дырка&quot; в борту: 9 крутых фишек электрического пикапа Rivian R1T

Ключ-брелок в виде карабина

Здесь особо сказать нечего - кроме того, что это очень круто. При вылазках на природу вдали от городов вы, при всем желании, не сможете потерять пристегнутый к куртке или джинсам ключ. А значит, не придется изнывая от жажды ползти по прерии к ближайшей АЗС. До которой 20 километров.

Багажник спереди и &quot;дырка&quot; в борту: 9 крутых фишек электрического пикапа Rivian R1T

Вещевой ящик

Конечно, карабкаться через борт в кузов пикапа, чтобы достать из-под пола запаску - не самый оптимальный вариант. Но кто заставляет возить с собой пятое колесо при наличии встроенного воздушного компрессора?

Багажник спереди и &quot;дырка&quot; в борту: 9 крутых фишек электрического пикапа Rivian R1T

Оставьте запаску в гараже и используйте этот отсек для хранения дополнительного багажа.

Багажник спереди и &quot;дырка&quot; в борту: 9 крутых фишек электрического пикапа Rivian R1T

"Бардачок"

Передний багажник - как правило прерогатива крутых спорткаров средне- и заднемоторной компоновки. А в нашем случае утилитарный "грузовик" получил дополнительное пространство для перевозки полезного груза. Его объем составляет 310 литров, что примерно соответствует единственному багажнику двухдверного купе.

Багажник спереди и &quot;дырка&quot; в борту: 9 крутых фишек электрического пикапа Rivian R1T

Для багажа и кровати

Рейлинги на крыше весьма редко встречаются в пикапах любого типа, что затрудняет установку поперечин. Чаще встречаются "решетки", перекинутые между бортами кузова.

Багажник спереди и &quot;дырка&quot; в борту: 9 крутых фишек электрического пикапа Rivian R1T

Rivian R1T предлагает и то, и другое, да еще и с набором дополнительных поперечин, которые можно разместить на крыше или поперек грузовой платформы.

Напомним, что компания Rivian запустила в серию электрический пикап раньше Tesla. Хотя серийный Rivian R1T был представлен еще три года назад, выпуск начался только сейчас.

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