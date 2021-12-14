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Tesla на автопилоте едва не сбила женщину на пешеходном переходе

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Вторник 14 декабря 2021 10:13
Tesla на автопилоте едва не сбила женщину на пешеходном переходе Фото: интерьер Tesla (ixbt.com)
Автор: Константин Широкун

Электромобиль Tesla в режиме автопилота чуть не сбил девушку на пешеходном переходе. Интересно, что камеры машины человека заметили, но сигнал остановки не подали.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на ixbt.com.

Tesla активно испытывает и дорабатывает собственную систему автопилота. Недавно свет увидела новая версия, Beta 10.6. Как показывают многочисленные заезды, данная версия пока далека от совершенства.

В YouTube опубликовано видео с множеством мелких проблем и ошибок автопилота. Самый вопиющий случай – это полное игнорирование пешехода машиной, несмотря на то, что пешеход собирался переходить дорогу в разрешенном месте на разрешающий сигнал светофора.

Tesla на автопилоте едва не сбила женщину на пешеходном переходе

Можно предположить, что если бы пешеход находился уже на проезжей части, избежать столкновения помогло бы только вмещательство водителя электромобиля.

Ранее глава американского автопроизводителя заявлял, что нет лучшего метода довести работу автопилота до идеала, чем тестировать его на дорогах общего пользования в реальных дорожных обстоятельствах.

Ранее мы сообщали, что Илон Маск решил, что пикап Tesla Cybertruck будет выпускаться без покраски. По крайней мере, на старте продаж.

Напомним, что Tesla остановила продажи Model S и Model X за пределами США и Канады. Возобновление поставок ожидается не ранее второй половины следующего года.

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