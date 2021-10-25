Skoda откажется от массового универсала: всему виной ужесточение норм выбросов

Чешский автопроизводитель отказывается от производства Skoda Fabia Combi нового поколения, несмотря на официальное заявление генерального директора Skoda Томаса Шефера в декабре прошлого года. Этот шаг должен помочь Skoda соблюдать строгие стандарты выбросов в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Auto.Cz.

Руководство Skoda отправило своим сотрудникам письмо, в котором объявляло об отмене старта производства Fabia Combi и объясняло причины такого решения.

"Чрезвычайно строгий стандарт выбросов Евро-7 значительно ускорил процесс перехода промышленности к электромобилям", - говорится в письме. "Таким образом, нам нужно не только производить больше электромобилей, но и распрощаться с некоторыми продуктами с ДВС быстрее, чем мы планировали ранее. Поэтому мы решили последовательно инвестировать в будущее и отказаться от выпуска Fabia Combi".

Можно смело заявить, что Skoda это решение далось нелегко, потому что на Fabia Combi приходилось около 34% общих продаж модели. Ранее сообщалось, что модель поступит в производство на заводе в Квасинах с 2023 года. В качестве альтернативы Skoda предложит своим поклонникам хэтчбек Scala, или же небольшой кроссовер Kamiq.

Напомним, что Porsche по мощности догнала DeLorean из "Назад в будущее". Суммарная мощность европейской и североамериканской сетей зарядочных станций Porsche превысила 1,21 гигаватт.

Ранее стало известно, когда в Украину приедут новые поколения кроссоверов-бестселлеров. Это новые поколения Nissan Qashqai, Kia Sportage и Mitsubishi Outlander.