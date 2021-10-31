Skoda-кабриолет и 80-летние Opel: в Киеве отметили День автомобилиста выставкой ретроавтомобилей

В Киеве на День автомобилиста, отмечаемый в последнее воскресенье октября, традиционно собираются владельцы ретроавтомобилей. Вот и в этот раз поклонники классической техники организовали импровизированную экспозицию и таким образом закрыли ретросезон-2021.

Об том, как прошел в Киеве слет почитателей ретроавтомобилей, читайте в материале РБК-Украина Авто.

Автомобилисты собрались на Набережной, возле памятника основателям Киева. "Ретровики" обсуждали прошедшие в 2021 году ретромероприятия и строили планы на межсезонье – у множества владельцев классической техники есть еще незавершенные проекты.

Седан Peugeot 203 1949 года.

Армейский внедорожник ГАЗ-67Б 1945 года выпуска.

Среди автомобилей участников было несколько интересных экземпляров. Самым старым автомобилем стал кабриолет Skoda Popular 1936 года. Главной премьерой слета стал отреставрированный внедорожник Willys MB с оригинальным прицепом. Интересно, что грузовой прицеп рассчитан на перевозку 230 кг и снизу полностью герметичен.

Willys MB 1944 года выпуска.

Немецкий среднеразмерный седан Opel Capitan.

Мероприятие также посетили довоенные Opel Super 6, Opel Capitan, De Soto S6, Москвич-401 1956 года в оригинальной краске, ВАЗы, ГАЗы и ЗАЗы в различной степени оригинальности.

Москвич-401 1956 года выпуска в оригинальной краске.

Классический Volkswagen Beetle.

Harley-Davidson и De Soto S6 1939 года.

Всего в мероприятии участвовали около 50 классических автомобилей.

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