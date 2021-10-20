Самый популярный в Украине электромобиль превратят в кроссовер

Электромобиль Nissan Leaf третьей генерации сменит тип кузова. Новинка получит увеличенный клиренс, пластиковый обвес и превратится из хэтчбека в кроссовер.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.

Кроссовер Leaf будет производиться на заводе в Сандерленде, Англия. Производственная площадка японского автопроизводителя в рамках подготовки к выпуску новой модели получит инвестиций на сумму около 1,3 млрд долларов.

Ожидается, что новая модель появится в 2025 году и переедет на модульную платформу CMF-EV, которая в настоящее время лежит в основе электрических Nissan Ariya и Renault Megane E-Tech Electric. Многие массовые электромобили превращаются в кроссоверы. Ранее такой же сценарий развития модели был анонсирован для Chevrolet Bolt.

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