Самый доступный электромобиль Hyundai готовится сменить поколение

Концерн Hyundai Motor планирует начать выпуск электрокара Kona Electric второй генерации в следующем году. На заводе в корейском Ульсане уже идет модернизация под выпуск новинки.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AjuNews.

Предприятие в Ульсане разделено на пять заводов, каждый из которых будет специализироваться на выпуске конкретных моделей. В настоящее время Kona Electric параллельно выпускается на двух площадках, но в будущем производство электромобиля будет сосредоточено на заводе №3 с одновременным увеличением его мощностей под выпуск до 80 тысяч машин в год.

Электромобиль Hyundai Kona Electric текущего поколения

Цель модернизации - запустить серийное производство электромобиля Kona Electric второго поколения уже в первой половине следующего года.

Некоторое время назад электрокар Hyundai Kona Electric уже становился антигероем новостной ленты. Обнаружилось, что в некоторых электромобилях некорректно работает программное обеспечение, а также есть проблемы в работе батарей производства LG Chem. Это привело к масштабной отзывной кампании, которая затронула 75 тысяч автомобилей по всему миру.

Несмотря на это корейцы полны оптимизма относительно светлого будущего модели. Актуальная Hyundai Kona Electric представлена на украинском рынке в единственной комплектации Dynamic по цене 1 024 600 гривен. Электромобиль оснащается электромотором мощностью 136 л.с.

Напомним, что Hyundai предложила встроить приборную панель прямо в рулевое колесо. Это позволит водителю беспрепятственно видеть всю важную информацию.