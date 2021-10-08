Пять кроссоверов за два года: Mazda анонсировала ближайшие новинки

Mazda анонсировала новые модели, которые планирует явить миру в следующие два года. Модельная линейка компании пополнится кроссоверами CX-50, CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Mazda.

Кроссовер Mazda CX-50 разделит платформу с Mazda 3 и CX-30. Он будет доступен исключительно на рынке США, его производство начнется в январе 2022 года на заводе Mazda в Хантсвилле, штат Алабама. CX-50 не является преемником недавно обновленного CX-5, а дополнит модельный ряд бренда.

Большие кроссоверы получат новую модульную платформу. Mazda CX-60 и CX-80 получат соответственно два и три ряда кресел. Они разработаны для Европы и Японии. Напротив, CX-70 и CX-90 будут продаваться только на рынках Северной Америки. Флагманский кроссовер Mazda CX-90 заменит CX-9.

Mazda намерена полностью электрифицировать весь свой модельный ряд к 2030 году. Mazda CX-60 и CX-80 получат плагин-гибридные силовые установки с четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями. Для них также будут доступны рядные шестицилиндровые двигатели семейства Skyactiv-X и Skyactive-D. CX-70 и CX-90 оснастят шестицилиндровыми бензиновыми двигателями с турбонаддувом.

Компания также подтвердила, что MX-30 EV с роторным двигателем явится миру в первой половине 2022 года.

Ранее мы писали, что в Украине начался дефицит новых автомобилей. В настоящий момент склады большинства украинских автодилеров опустели.

Также мы провели тест-драйв Mazda CX-5. Кроссовер второго поколения далеко не новичок на рынке, даже с момента последнего рестайлинга прошло уже два года. Однако в конце августа в Украине появилась обновленная машина.