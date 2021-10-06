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Проиграла по-крупному: Tesla выплатит штраф в 137 млн долларов из-за расовой дискриминации

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Среда 06 октября 2021 11:00
Проиграла по-крупному: Tesla выплатит штраф в 137 млн долларов из-за расовой дискриминации Завод Tesla в Калифорнии (Фото: GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Федеральный суд Сан-Франциско постановил, что Tesla должна выплатить огромную компенсацию своему бывшему работнику Оуэну Диасу, пострадавшему от расовой дискриминации.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на BBC.

В обвинительном заключении констатируется, что крупнейший производитель электромобилей закрывал глаза на дискриминацию и расовые злоупотребления на заводе компании по производству электромобилей во Фримонте (штат Калифорния).

Пострадавший, афроамериканец Оуэн Диас, работал на этом предприятии лифтером в 2015 и 2016 годах. "Прогрессивный имидж компании Tesla был фасадом, прикрывающим ее регрессивное, унизительное обращение с сотрудниками-афроамериканцами", - говорится в иске.

Проиграла по-крупному: Tesla выплатит штраф в 137 млн долларов из-за расовой дискриминации

Предприятие Tesla во Фремонте, штат Калифорния

Диас утверждает, что сотрудники Tesla оставляли по всему заводу рисунки свастики, расистские граффити и оскорбительные карикатуры, а руководство завода никак не реагировало.

В свою очередь, адвокаты Tesla отметили, что компания отреагировала на жалобы г-на Диаса, уволив двух подрядчиков и отстранив от работы еще одного. И хотя, компания была "не идеальна" в 2015 и 2016 годах, но с тех пор "прошла долгий путь" в искоренении расовой дискриминации.

Проиграла по-крупному: Tesla выплатит штраф в 137 млн долларов из-за расовой дискриминации

Оуэн Диас (справа) со своим сыном Деметриком в их доме в Вальехо, Калифорния.

Присяжные присудили Диасу 6,9 миллиона долларов за эмоциональные страдания, но большую часть из 130 миллионов долларов составили финансовые санкции против Tesla.

Это один из самых крупных штрафов в истории по делам, связанным с расовой дискриминацией. Адвокаты Tesla пока не сообщают, планирует ли компания подавать апелляцию.

Напомним, в то время как большинство автопроизводителей продолжают страдать от дефицита полупроводников Tesla завершила третий квартал 2021 года с новым рекордом продаж. Компания выпустила и реализовала 237,8 и 241,3 тысячи электромобилей соответственно.

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