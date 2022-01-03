Покоритель бездорожья: представлен самый маленький в мире шестиколесный электрокар

Бюджетный электромобиль Wuling Hongguang Mini в Китае окрестили народным. Он уже несколько месяцев удерживает звание самого популярного электрокара в стране. Компания подготовила необычную внедорожную версию ситикара на электротяге.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autohome.

Необычную машину фотографы запечатлели в одном из китайских мегаполисов. Шестиколесный пикап пока существует в единственном экземпляре. Но нельзя исключать, что такой электрокар вскоре станет серийным. По элементам экстерьера шестиколесный внедорожник во многом повторяет концепт-кар Wuling Hongguang Mini EV Special Edition, представленный в прошлом году.

От серийной машины кроме большего количества осей, электромобиль отличается необычной диодной головной оптикой, расширителями колесных арок, наличием противотуманных фар и собственно грузовой платформы.

О технической составляющей компактного внедорожника официальные данные отсутствуют. Если пикапу силовая установка досталась от серийного электромобиля, то Wuling приводится в движение электромотором мощностью 27 л.с.

Напомним, что самый продаваемый электрокар разбили в краш-тесте с другим электромобилем. Машины разбились со скоростью 64 км/ч, каждая с перекрытием 50%.

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