Пока Rolls–Royce раздумывает, китайцы начали поставки в Норвегию электрического "Cullinan"

Входящий в группу FAW люкс-бренд Hongqi вышел на норвежский рынок с роскошным электрическим внедорожником E-HS9. Китайская модель уже получила 500 заказов в этой скандинавской стране.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на официальный сайт Hongqi-Auto.

Роскошный внедорожник представлен исключительно с системой полного привода с двумя электромоторами (по одному на каждой оси). В зависимости от исполнения суммарная мощность силовой установки составит 435 либо 550 л.с. На выбор предлагаются три вида тяговой батареи емкостью 85, 99 или 120 кВт∙ч. Заявленный пробег на одной зарядке — 460, 510 или 650 км соответственно.

В 6/7-местном салоне виртуальный кокпит "Zhilian", включающий в себя до трех больших панорамных дисплеев, интегрирован с приборной панелью, информационно-развлекательным комплексом, навигацией и аудиосистемой.

Управление двухзонным климат-контролем, настройками сидений, массажем и вентиляцией доступно с отдельного тачскрина на центральной консоли. Электромобиль снабжен 24 различными сенсорами и датчиками, обеспечивающими данными комплекс систем безопасности.

Также в арсенале внедорожника пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами, семь режимов ездовой электроники и адаптивный круиз-контроль с трассовым автопилотом.

Хотя Hongqi E-HS9 называют китайским "Rolls-Royce Cullinan", его цена в Норвегии начинается всего лишь с 619 900 крон, или почти 62 000 евро. И даже в максимальной комплектации Exclusive внедорожник обойдется в 779 900 крон (около 78 000 евро). Скорее его можно считать конкурентом более компактного кроссовера Tesla Model X. Но даже американец стоит существенно дороже – 1,05 млн крон или почти 100 тысяч евро в пересчете.

А с Cullinan этот Хунцы конкурировать не будет, хотя бы по той простой причине, что Rolls-Royce даже не имеет представительства в этой скандинавской стране.

Напомним, что Rolls-Royce показал первый серийный электромобиль с легким камуфляжем. Новинка под именем Spectre должна быть официально представлена в четвертом квартале 2023 года.