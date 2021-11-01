Планета оценит: премиальный седан Bentley Flying Spur перевели на топливо из соломы

Bentley Flying Spur Hybrid преодолел более 700 км на топливе из соломы и геотермальной энергии. Компания отмечает, что это важный шаг в исследовании биотоплива, которое можно использовать без модификации двигателя.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Bentley.
Плагин-гибридный седан преодолел 733 км по Исландии на одном баке топлива, выбрасывая при этом на 45% меньше CO2 по сравнению с обычным автомобилем. Все благодаря биотопливу, который соответствует стандартам EN228, и состоит из отходов биомассы, в данном случае соломы.
Компания также гордится, что седан может использовать биотопливо, и для этого никак не нужно изменять настойки силового агрегата. Инженеры Bentley фокусируются на изучении биотоплива и потенциально готовы инвестировать в его производство в отдельных регионах Европы.
Также сообщалось, что у Apple CarPlay и Android Auto появился конкурент. Китайская компания Oppo показала собственную платформу для автомобильных мультимедийных систем.