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Со скоростью 130 км/ч: в Украине начинается строительство первого платного автобана

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Четверг 09 декабря 2021 09:57
Со скоростью 130 км/ч: в Украине начинается строительство первого платного автобана Строительство скоростной автомобильной дороги (Фото: Вадим Добровольский РБК-Украина Авто)
Автор: Александр Мороз

Кабинет министров Украины объявил о старте реализации государственно-частного партнерства в рамках проекта строительства и эксплуатации автомобильной дороги по маршруту Краковец – Броды – Ровно. Это будет первый платный автобан в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Строительство концессионного автобана – один из самых ожидаемых проектов для страны. Отсутствие таких дорог в течение 30 лет – это "экономическое преступление" против государства Украина. "Краковец – Броды – Ровно" должен стать первым проектом государственно-частного партнерства в сфере строительства и эксплуатации дорог. Должны как можно быстрее начать его реализацию», — подчеркнул глава правительства Денис Шмыгаль.

Со скоростью 130 км/ч: в Украине начинается строительство первого платного автобана

В свою очередь, министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что по маршруту проекта завершен сбор информации, сделаны замеры интенсивности движения и разработаны три варианта прохождения трассы.

В ходе обсуждения были представлены основные параметры проекта "Краковец – Броды – Ровно". Протяженность дороги составит около 280 километров, а время проезда маршрута согласно прогнозу уменьшится с 4 часов 20 минут до 2,5 часов.

Дорога рассчитана на скорость 130 км/ч, а реализация проекта предусмотрена в три этапа. Первые работы должны начаться в следующем году.

Напомним, что в США произошел курьезный случай: при съемке рекламы автопилота Tesla электромобиль попал в крупную аварию. Интересно, что ДТП произошло пять лет назад, все подробности инцидента держались в секрете.

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