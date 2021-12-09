Со скоростью 130 км/ч: в Украине начинается строительство первого платного автобана

Кабинет министров Украины объявил о старте реализации государственно-частного партнерства в рамках проекта строительства и эксплуатации автомобильной дороги по маршруту Краковец – Броды – Ровно. Это будет первый платный автобан в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Строительство концессионного автобана – один из самых ожидаемых проектов для страны. Отсутствие таких дорог в течение 30 лет – это "экономическое преступление" против государства Украина. "Краковец – Броды – Ровно" должен стать первым проектом государственно-частного партнерства в сфере строительства и эксплуатации дорог. Должны как можно быстрее начать его реализацию», — подчеркнул глава правительства Денис Шмыгаль.

В свою очередь, министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что по маршруту проекта завершен сбор информации, сделаны замеры интенсивности движения и разработаны три варианта прохождения трассы.

В ходе обсуждения были представлены основные параметры проекта "Краковец – Броды – Ровно". Протяженность дороги составит около 280 километров, а время проезда маршрута согласно прогнозу уменьшится с 4 часов 20 минут до 2,5 часов.

Дорога рассчитана на скорость 130 км/ч, а реализация проекта предусмотрена в три этапа. Первые работы должны начаться в следующем году.

Напомним, что в США произошел курьезный случай: при съемке рекламы автопилота Tesla электромобиль попал в крупную аварию. Интересно, что ДТП произошло пять лет назад, все подробности инцидента держались в секрете.