Новый тип кузова и серьезная прибавка в габаритах: электрический BMW i3 меняет имидж

Компания BMW готовит к выпуску новый электромобиль. Серийное производство начнется весной 2022 года, новинка получит уже знакомый индекс i3.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autohome.

BMW i3 превратили из хэтчбека в седан? Не совсем так. Субкомпактнынй электрокар i3 по-прежнему в строю, но теперь с таким же индексом будет выпускаться электрическая версия 3-й серии. Такая "трешка" заявлена пока для рынка Китая.

Очевидно, новинка построена на шасси обновленной 3-й серии с удлиненной колесной базой. Электрический седан выделяется благодаря глухой решетке радиатора и новой оптике.

Седан BMW i3 также получил колесные диски аэродинамического дизайна и модифицированные передние крылья, переходящие в более выраженные боковые юбки – все это направлено на оптимизацию воздушных потоков и снижение потребления энергии.

Полные технические подробности пока держатся в секрете. Но доподлинно известно, что новинка – полностью электрическая и имеет максимальную скорость в 180 км/ч. Также анонсировано, что седан получил электродвигатель мощностью 340 л.с. Ранее представленный седан BMW i4 eDrive40 оснащен одним электродвигателем такой же мощности.

Если унификация между моделями состоит не только в силовой установке, то можно предположить, что новый седан получит тяговую батарею емкостью 83,9 кВт•ч и запас хода на одном заряде около 480 км.

Ожидается, что мировая премьера электрического седана BMW i3 состоится на автосалоне в Пекине в апреле следующего года.

Напомним, что Ford научился добывать пластик из океана и уже использует его в своих автомобилях. Внедорожник Ford Bronco Sport стал первым автомобилем, детали которого сделаны из полностью переработанного океанского пластика.

Ранее мы сообщали, что Tesla столкнулась с дорожным ограждением при съемках рекламы автопилота. ДТП произошло пять лет назад, все подробности инцидента держались в секрете.