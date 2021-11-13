Анонсирован новый компактный кроссовер Suzuki: стала известна дата премьеры

Европейское подразделение Suzuki анонсировало в соцсетях скорую премьеру внедорожника Suzuki SX4 третьего поколения. И поделились снимком передней оптики новинки.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Suzuki Italia.

Ожидается, Suzuki S-Cross нового поколения (в Украине эта модель продается под именем SX4) будет иметь свежий дизайн, более легкое и жесткое шасси, а также усовершенствованный мягкий гибрид.

Нынешнее поколение Suzuki S-Cross/SX4 продается с 2013 года, обновление модель пережила в 2016-м. В Европе S-Cross предлагается с 1,4-литровой бензиновой "турбочетверкой" с гибридным довеском мощностью 140 л.с. Привод — передний либо полный. В Украине SX4 доступен еще и с 1,6-литровым бензиновым "атмосферником", развивающим 117 лошадиных сил и 151 Нм крутящего момента.

Suzuki S-Cross

Ожидается, что внедорожник третьего поколения получит новый 48-вольтовый мягкий гибрид MHEV на базе 1,5-литрового бензинового двигателя. Базовой останется шестиступенчатая механическая коробка передач, "автомат" будет предлагаться в качестве опции. Останется и усовершенствованная система полного привода AllGrip AWD.

Кроме того, у машины увеличится число систем активной безопасности на основе радара. Также будут предложены автоматический кондиционер, круиз-контроль, информационно-развлекательный комплекс с сенсорным экраном.

Тизер нового Suzuki S-Cross/SX4

Согласно опубликованному в Твиттере сообщению итальянского подразделения Suzuki, официальная премьера Suzuki S-Cross/SX4 третьего поколения пройдет 25 ноября текущего года. Новая модель будет глобальной и будет представлена ​​во всем мире. Ожидается, что модель нового поколения заменит уходящий S-Cross и на индийском рынке.

Напомним, что немецкое тюнинг-ателье Delta4x4 и швейцарская компания Avus Auto выпустили дюжину впечатляющих вездеходов на базе Suzuki Jimny. На бездорожье новинки не уступают знаменитому Mercedes G 500 4x4², но при этом стоят в три раза дешевле.