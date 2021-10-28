Представлено новое поколение гибридного кроссовера Mitsubishi, популярного у Нацполиции

Компания Mitsubishi представила бензоэлектрическую версию кроссовера Outlander четвертого поколения. Принципиально силовая установка Outlander PHEV осталась прежней, но все ее компоненты были обновлены.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Mitsubishi.

Внешне новый гибридный Аутлендер можно отличить от обычного автомобиля четвертой генерации лишь по двух лючкам по обоим бортам кузова и соответствующим шильдикам - Plug-in Hybrid EV и PHEV.

2,4-литровый атмосферник 4B12 теперь развивает 133 л.с. и 195 Нм против 135 и 211 у предшественника. Передний электромотор выдаёт 85 кВт (115 л.с./255 Нм - было 60 кВт/195 Нм. Электродвигатель на задней оси теперь выдает 100 кВт (136 л.с./195 Нм) вместо 70 кВт/137 Нм.

Тяговая батарея с увеличенной до 20 кВт∙ч емкостью обеспечивает до 87 км пробега на одной зарядке по циклу WLTC. При коротких поездках на работу и домой можно вообще обойтись без запуска ДВС.

Аккумуляторы полностью заряжаются от бытовой электросети за 7,5 ч, а от быстрой колонки — за 38 минут до 80%. Кроме того, в багажнике есть 220-вольтовая розетка для питания внешнего оборудования.

К услугам водителя три режима езды: нормальный (ДВС и электромоторы), электрический (без запуска ДВС) и экономичный (зарядка аккумулятора от ДВС в движении или на стоянке).

Продажи стартуют в Японии уже в декабре, здесь кроссовер оценен от 41 тысячи долларов. Поставки гибрида в США начнутся во втором полугодии 2022-го.

Сроки появление нового Mitsubishi Outlander PHEV в Украине зависят от многих факторов и в первую очередь - от развития ситуации с дефицитом полупроводников. Как мы сообщали ранее, даже обычный бензиновый Outlander нового поколения приедет к нам только следующим летом.

Напомним, что поставки Mitsubishi Outlander четвертой генерации на украинский рынок начнутся летом 2022 года. Вероятно, новинка получит несколько гибридных вариантов, среди которых будет и подзаряжаемая модификация.