UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Новый бюджетный седан Skoda Slavia: названы все моторы

Автор: Константин Широкун

Skoda создала небольшой седан Slavia специально для индийского рынка. Модель представят на мероприятии в честь 20-летия открытия индийского завода компании.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Skoda.

Седан Skoda Slavia заменит модель Rapid. Длина автомобиля составит 4,5 метра. Чешский производитель также подтвердил, что новинка получит исключительно бензиновые турбированные двигатели семейства TSI объемом 1,0 и 1,5 литра. В зависимости от комплектации, новинка может иметь до шести подушек безопасности, камеру заднего вида, круиз-контроль и прочее.

Slavia построена на модульной платформе MQB-A0-IN. Седан будет предлагаться исключительно с приводом на переднюю ось. Машина получит широкий выбор трансмиссий. Покупателям будет доступна шестиступенчатая МКП, "автомат" с таким же количеством передач или же 7-диапазонная ​​трансмиссия DSG.

Название модели отсылает нас в историю компании. Основатели Skoda Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент продавали свои первые велосипеды под маркой Slavia. Седан официально представят уже ​в следующем месяце. Серийное производство новинки будет осуществляться на сборочном заводе в Пуне.

Напомним, что показан самый большой и роскошный китайский внедорожник. Длина Hongqi LS7 составляет 5,5 метра.

Ранее стало известно, что Haval готовит к выпуску ретро-внедорожник с забавным именем. Молодежный кроссовер назвали X-Dog.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок