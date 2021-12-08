Номера швейцарские – эвакуатор украинский: в Киеве на штрафплощадку эвакуировали дорогой суперкар Ferrari

В центре Киева эвакуатор забрал на штрафплощадку суперкар Ferrari Portofino. Премиальный автомобиль был припаркован с нарушением правил.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Telegram заместителя главы КГГА Константина Усова.

Вечером 7 декабрая в центре Киева был эвакуирован суперкар Ferrari Portofino, припаркованный с нарушением правил. Судя по фотографиям, опубликованным заместителем главы КГГА Константином Усовым, это произошло в районе площади Льва Толстого.

При этом дорогой суперкар был на иностранной регистрации - машина имела номера Швейцарии. "Номера швейцарские – эвакуатор украинский", – так прокомментировал чиновник КГГА эвакуацию, намекая, что закон один для всех.

Швейцарские номера на Ferrari могут означать, что автомобиль принадлежит резиденту Швейцарии. Либо автомобиль ввезен в Украину без растаможки одним из предприимчивых украинцев – ранее этот суперкар неоднократно видели в Киеве.

Ferrari Portofino выпускается с 2017 года, это самая доступная модель в гамме компании. При этом начальный Ferrari отнюдь не дешев: цены начинаются с 200 тысяч евро. Под капотом у такого авто находится 3,9-литровый V8 с турбонаддувом, развивающий 600 л.с. Разгон до 100 км/ч составляет 3,5 секунды, максимальная скорость – свыше 320 км/ч.

Напомним, в США построили самую необычную Tesla Model S. Электромобиль превратили в автомобиль, установив огромный бензиновый V8 от спорткара Chevrolet Camaro.