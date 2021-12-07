Впервые в мире с мотором V8: электрокару Tesla Model S пересадили ДВС от Chevrolet Camaro

В прошлом автомобили с ДВС неоднократно переводили на электротягу, но в этот раз все наоборот. В США построили самую необычную Tesla Model S в мире: вместо электродвигателя под капотом у нее бензиновый V8.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на YouTube-канал Rich Rebuilds.

У электромобилей есть много преимуществ, но людям с бензином в крови не нравится их бесшумность. А что может сравниться с сочным ревом огромного бензинового V8?

Автомобильный блогер Рич Бенуа из США решил снабдить Tesla Model S двигателем внутреннего сгорания. Да не абы каким, а 6,2-литровым бензиновым V8 мощностью 426 лошадиных сил от спорткара Chevrolet Camaro SS. Необычный проект потребовал трех машин-доноров и около двух лет работы.

Кроме самого мотора энтузиасты ископаемого топлива установили механическую трансмиссию, бензобак, пневматическую подвеску, облегченные колесные диски и многое другое. Внешне автомобиль с ДВС ничем не отличается от стандартного электрокара – даже выхлопная труба замаскирована.

Интересно, что электроника Tesla до сих пор работает – доступны различные функции, включая навигацию, Bluetooth и клавиши на рулевом колесе.

В ноябре бензиновую Теслу продемонстрировали на знаменитом тюнинг-шоу SEMA, а затем вся компания отправилась на этом автомобиле в путешествие. По окончанию автопробега автомобиль прошел регламентное техобслуживание мотора у официального дилера Chevrolet.

В начале декабря Илон Маск рассказал, что электрический пикап Cybertruck в топовом исполнении получит четыре двигателя. Кроме того, глава Tesla заявил, что одномоторную версию модели могут исключить.

Напомним, что электрический пикап Tesla Cybertruck еще не добрался до конвейера, но снова претерпел изменения. Теперь топовая версия будет иметь четырем мотора, а не три, как заявлялось ранее.