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Названы самые "ужасные" автомобили

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Воскресенье 24 октября 2021 14:54
Названы самые "ужасные" автомобили Автомобиль в фильме ужасов (Фото: flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Британский дилер Bristol Street Motors изучил более 700 автомобилей, снявшихся в 50 лучших фильмов ужастиков по версии журнала Empire. Чаще всего главные герои эксплуатировали американский пикап пикап Ford F-150.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Bristol Street Motors.

Вообще, автомобили марки Ford чаще всего снимаются в ужастиках. Только машины Ford F-Series снялись в 13 из 50 лучших хорроров. В списке самых часто встречающихся автомобилей в фильмах ужасов также значатся Ford Crown Victoria, Cadillac Fleetwood, Ford LTD, Volkswagen Beetle, Ford Mustang.

Такая любовь кино к американскому автопрому объясняется тем, что лучшие фильмы снимались преимущественно американскими киностудиями на территории США.

Названы самые &quot;ужасные&quot; автомобилиПосле "Форда" вторым по популярности брендом в фильмах ужасов значится Chevrolet, на счету которого 64 сцены. Замыкает тройку лидеров Volkswagen. В картинах, призванных навеять страх на зрителя, также часто появлялись Dodge, Fiat, Plymouth, Pontiac, Toyota, Volvo, Mercedes-Benz и Honda.

Напомним, что главный критик Tesla заняла видный пост в Министерстве транспорта США. В автомобильной среде она известна тем, что исследует системы автономной мобильности и является главным критиком автопилота Tesla.

Ранее сообщалось, что китайская Geely начала выпуск конкурента Tesla Model S. Электромобили Zeekr выпускаются на новом заводе в регионе Нимбо, отличающемся высоким уровнем технологичности.

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