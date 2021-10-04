Военный Гелендваген: Mercedes выпустил новый G-Class для армии и силовых структур

На смену устаревшей модели Mercedes G-класса серии 461 пришло модернизированное семейство 464. Этот утилитарный внедорожник доступен для заказа только военным и государственным структурам.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Wichcar.

Так же, как и классический Гелендваген, военный Mercedes-Benz G 350d сохранил раму и два неразрезных моста. А вот под капотом вместо старого 184-сильного мотора V6 объемом появился более мощный трехлитровый турбодизель серии OM 656 (249 л.с. и 600 Нм) – соответственно на 35 и 50% больше, чем у предшественника.

Кроме того, пятиступенчатая коробка передач заменена на 8-диапазонный "автомат". Производитель утверждает, что благодаря новшествам расход топлива снизился на 6-8%, а грузоподъемность возросла.

Отличительными особенностями нового военного Гелендвагена стал массивный передний бампер и перекочевавший с правой стороны на левую шноркель. Отметим также более надежную бортовую электрическую систему на 24В, светодиодные фары и дневные ходовые огни и аварийный рубильник принудительной перезагрузки Emergency Override Switch.

Mercedes-Benz G 350d серии W464 предлагается в двух вариантах: пятидверном в кодом BA06 (полная масса — 3,5 т, грузоподъемность — 1 тонна) и BA09 с удлиненной кабиной и более просторным багажным отсеком. Масса такого "грузовика" увеличилась до 4,9 т, но и грузоподъемность выросла 2,5 тонн.

Нынешний Mercedes G-400d Professional Line

Военные и силовые структуры стран НАТО уже могут заказывать новые внедорожники Гелики серии 464. Ожидается, что аналогичные машины появятся и на гражданском рынке в виде возрожденного G-Class Professional. Но вряд ли им достанутся все технические фишки военного варианта – скорее всего, дело обойдется внешним антуражем, дополнительной защитой днища, лестницей и экспедиционным багажником на крыше. Хотя сиденья будут явно комфортнее.

Напомним, что марке Maybach в этом году исполнилось 100 лет. В честь знаменательного юбилея компания Mercedes-Benz выпустила две лимитированные версии своих топ-моделей - представительского седан S-Class и премиального внедорожника GLS.