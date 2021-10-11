Курс на водород: Hyundai инвестирует 1 миллиард долларов в топливные элементы

Компания Hyundai расширяет направление водородных автомобилей на топливных элементах. В строительство двух новых заводов в Южной Корее, предназначенных для выпуска топливных элементов, будет инвестировано 1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Hyundai.

Новые заводы присоединятся к существующему предприятию Hyundai в Чунджу, которое производит блоки топливных элементов с 2018 года. Однако существующая фабрика имеет более скромные производственные мощности – до 23 000 водородных элементов в год.

На церемонии закладки фундамента в Инчхоне, где будут расположены новые производственные мощности, автопроизводитель заявил, что инвестирует 1,1 миллиарда долларов США в заводы, которые начнут производить топливные элементы во второй половине 2023 года. По оценкам Hyundai, новые заводы смогут выпускать около 100 тысяч водородных топливных элементов в год.

С помощью новых заводов Hyundai надеется расширить свою производственную линейку и диверсифицировать водородный бизнес. В настоящее время компания производит системы для водородных электромобилей, но намеревается выйти на новые рынки, такие как строительная техника и логистическое оборудование.

Hyundai уже произвела водородные топливные элементы для вилочных погрузчиков, а в настоящее время разрабатывает силовые агрегаты для экскаваторов, работающих на водороде. Также компания планирует создать более крупные системы топливных элементов для небольших самолетов.

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