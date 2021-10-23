В Италии с тротуара эвакуировали Lancia, которая простояла на одном почти 50 лет

Итальянский автомобиль эвакуировали с улицы Замбони в городке Конельяно, что на севере Италии. Седан простоял без движения под открытым небом 47 лет. Горожане считали его одной из местых достопримечательностей, но не всем нравился стоявший на тротуаре автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Corriere Del Veneto.

После многократных жалоб пешеходов в полицию на неправильно запаркованную Fulvia полиция была вынуждена принять меры и забрать автомобиль с тротуара. 94-летний владелец машины приобрел Lancia Fulvia в 1970 году. Итальянский предприниматель владел киоском прессы и автомобиль служил его рабочей лошадкой. Вскоре машина превратилась в склад на колесах, а спустя несколько лет закрылся и киоск.

Все эти годы владелец исправно платил налоги и покупал обязательную страховку на автомобиль, а парковка в той части города была и остается бесплатной. Интересно, что парковка на тротуаре в Конельяно запрещена уже три десятка лет, но седан не отправили на штрафплощадку.

По инициативе президента местного клуба исторических автомобилей и его сторонников Lancia отреставрируют и по завершении восстановительных работ выставят в саду Института экспериментального виноградарства в Конельяно, что рядом с почти вечным местом парковки Lancia Fulvia.

Напомним, что главный критик Tesla заняла видный пост в Министерстве транспорта США. В автомобильной среде она известна тем, что исследует системы автономной мобильности и является главным критиком автопилота Tesla.

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