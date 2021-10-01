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Hyundai полностью рассекретила электрический кроссовер Genesis с зарядкой за 18 минут

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Пятница 01 октября 2021 09:45
Hyundai полностью рассекретила электрический кроссовер Genesis с зарядкой за 18 минут Кроссовер Genesis GV60 (Фото: genesis.com)
Автор: Александр Мороз

Линейка Genesis, премиального суббренда Hyundai, пополнилась первым электрическим кроссовером. Компания опубликовала характеристики парткетника GV60. Новинка предложена в трех модификациях, системой полного привода и функцией Boost.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Genesis.

Кроссовер Genesis GV60 построен на специально созданной для электрических моделей платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), которая уже легла в основу электрокаров Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6.

Hyundai полностью рассекретила электрический кроссовер Genesis с зарядкой за 18 минут

Дизайн выполнен в фирменном стиле премиальной марки концерна Hyundai с двухэтажной оптикой спереди и сзади. Вместо традиционных боковых зеркал заднего вида установлены камеры, а огромная радиаторная решетка способствует охлаждению тяговой батареи.

Hyundai полностью рассекретила электрический кроссовер Genesis с зарядкой за 18 минут

В салоне — полностью цифровая приборная панель, объединенная с крупным экраном мультимедийной системы. Роль селектора трансмиссии играет хрустальная полусфера, светящаяся разными цветами — ранее мы подробно рассказывали, как работает эта уникальная система.

Hyundai полностью рассекретила электрический кроссовер Genesis с зарядкой за 18 минутПринцип работы селектора трансмиссии Genesis GV60

Отпереть машину можно с помощью системы распознавания лиц, а включить запустить силовую установку — по отпечатку пальца. В список оснащения включены также проекционный дисплей и двузонный климат-контроль.

Интересно, что обивка интерьера изготовлена с использованием переработанного вторсырья — в частности, пластиковых бутылок.

Hyundai полностью рассекретила электрический кроссовер Genesis с зарядкой за 18 минут

Новинка предложена в трех модификациях с безальтернативной тяговой батареей емкостью 77,4 кВт∙ч. С помощью встроенной системы быстрой подзарядки пополнить заряд аккумуляторов с 10% до 80% можно всего за 18 минут.

Hyundai полностью рассекретила электрический кроссовер Genesis с зарядкой за 18 минут

Базовая версия GV60 оснащается единственным электромотором на задней оси, развивающим 228 лошадиных сил. Запас хода без подзарядки составляет 451 километр.

Hyundai полностью рассекретила электрический кроссовер Genesis с зарядкой за 18 минут

Полноприводный вариант кроссовер получил пару электродвигателей (по одному на каждой оси), развивающих суммарно 318 лошадиных сил. В топовой версии Performance совокупной мощностью 435 лошадиных сил запас автономного хода составляет 370 километров по циклу WLTP. Благодаря функции Boost отдачу электрической установки можно кратковременно увеличить до 490 л.с.

А еще у этой версии есть электронноуправляемая блокировка заднего дифференциала и режим дрифта. Разгон до "сотни" занимает всего 4 секунды.

Hyundai полностью рассекретила электрический кроссовер Genesis с зарядкой за 18 минут

Продажи электрического кроссовера Genesis GV60 стартуют в 2022 году. Цены пока не объявлены.

Мировая премьера Genesis GV60

Напомним, что с обновлением корейский кроссовер Genesis GV80 получил шестиместный салон премиальной компоновки. Его особенность – два раздельных кресла на каждом из трех рядов.

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