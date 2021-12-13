GM разработал цифровую платформу для управления по воздуху всеми системами автомобиля

General Motors делает большой и важный шаг в цифровизации автомобилей, анонсируя специальную операционную систему Ultifi. Она появится на серийных машинах концерна уже в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу GM.

Программная платформа под названием Ultifi предоставит инженерам доступ практически ко всем компонентам автомобиля, позволяя постоянно обновлять их. Основываясь на платформе Vehicle Intelligence Platform (VIP), которая уже используется сегодня в автомобилях GM, Ultifi позволит обновлять как электромобили, так и автомобили с ДВС по воздуху.

Это означает, что машины не только смогут обновляться и исправлять мелкие ошибки дистанционно, они также смогут обрастать новыми возможностями.

"Повышенная гибкость и ускоренная разработка программного обеспечения – два основных преимущества новой архитектуры Ultifi", - сказал Скотт Миллер, вице-президент GM.

Среди потенциальных функций, которым могут научиться машины, называют возможность запуска двигателя через FaceID. Для этого будут использоваться автомобильные камеры, расположенные в салоне, или снаружи машины. Если камеры в салоне определят наличие ребенка, то машина автоматически активирует детский замок.

Почти все компоненты оборудования, так или иначе подключенные к компьютеру, можно модифицировать. Но GM заверили, что никогда не будут дистанционно форсировать двигатель. Это может коренным образом повлиять на уровень выбросов.

Ultifi сформирует цифровую платформу, на которой сторонние разработчики смогут "надстраивать" свое ПО. К примеру, разработчики детских кресел через специальное ПО смогут оповещать машину, если защелка ISOFIX закрыта не до конца, или внешний багажник закреплен некорректно.

GM со временем потребует от своих клиентов подписать пользовательское соглашение об услуге, поскольку она будет собирать анонимные данные, но покупатели, которые не хотят, чтобы их автомобиль постоянно обновлялся, могут отказаться от передачи своих персональных данных. GM раскроет больше информации об Ultifi в рамках цифровой выставки CES, которая пройдет с 5 по 8 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что Mercedes стала первой компанией в Европе, получившей разрешение на продажу автомобилей с автопилотом третьего урровня автономности. Первой моделью с такой ситемой в Германии станет флагманский S-Class.