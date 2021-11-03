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Эмоциональный дизайн и сбалансированные пропорции: Skoda показала первые изображения бюджетного седана Slavia

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Среда 03 ноября 2021 12:54
Эмоциональный дизайн и сбалансированные пропорции: Skoda показала первые изображения бюджетного седана Slavia Скетч нового седана Skoda Slavia (Фото: Skoda)
Автор: Александр Мороз

Компания Skoda впервые опубликовала эскизы новой доступной модели Slavia, премьера которой состоится уже в ноябре текущего года. Новинка выполнена в фирменной стилистике чешского бренда.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Skoda.

Седан построен на упрощенной версии фольксвагеновской платформы MQB и первоначально разрабатывался для рынка Индии - Slavia будет выпускаться на заводе в Пуне с 95-процентной локализацией комплектующих.

Однако теперь чехи говорят, что "в среднесрочной перспективе" модели, построенные в Индии, будут экспортироваться "на другие развивающиеся рынки". Это дает основание полагать, что Slavia может появиться, в том числе, в Украине.

Эмоциональный дизайн и сбалансированные пропорции: Skoda показала первые изображения бюджетного седана Slavia

Несмотря на то, что Skoda Slavia унифицирована с бразильским Volkswagen Virtus, дизайн у нее свой: фамильная радиаторная решетка, рельефный капот и диодные L-образные ходовые огни. При этом чешский седан окажется на 5-7 см длиннее немецкого собрата.

Моторная линейка позаимствована у соплатформенного кроссовера Skoda Kushaq: бензиновые "турботройка" 1.0 TSI (115 л.с.) и "турбочетверка" 1.5 TSI (150 л.с.). Оба агрегата в базе работают с шестиступенчатой "механикой", в более дорогих комплектациях литровому движку положен шестидиапазонный "автомат", полуторалитровому мотору – DSG7.

Эмоциональный дизайн и сбалансированные пропорции: Skoda показала первые изображения бюджетного седана Slavia

Первоначально дебют Skoda Slavia был намечен на декабрь текущего года, однако на прошлой неделе стало известно, что онлайн-презентация пройдет уже 18 ноября.

Напомним, что Skoda отказывается от производства Fabia Combi нового поколения. Этот шаг должен помочь Skoda соблюдать строгие стандарты выбросов в Европе.

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