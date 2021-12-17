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Без дверей и ДВС: Citroen показал самый маленький внедорожник в мире

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Пятница 17 декабря 2021 09:30
Без дверей и ДВС: Citroen показал самый маленький внедорожник в мире Фото: My Ami Buggy (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Citroen представила новый концепт My Ami Buggy, который представляет собой внедорожную версию крошечного городского автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Компактный электромобиль Citroen Ami уже имеет пару серийных версий: пассажирский вариант, а также модификацию легкого развозного фургона. Теперь пришла очередь внедорожной модификации.

My Ami Buggy получил ряд уникальных черт, ранее недоступных компактному электрическому Citroen. Так, запасное колесо перекочевало на крышу, в колесных арках появились внедорожные шины, роль бамперов выполняют элементы силового каркаса.

Без дверей и ДВС: Citroen показал самый маленький внедорожник в мире

Внутри электромобиля прописались новые сиденья, толщина наполнителя в которых увеличена с 35 до 70 мм. Сиденья можно вынуть из машины, чтобы помыть. Интересно, что в салоне появились надписи Pilot и Copilot над креслами водителя и пассажира.

Среди заводских аксессуаров – четыре кронштейна для экшн-камер, съемные внешние зеркала, новый зажим для смартфона и подвижный держатель для бутылок. Интересно, что все аксессуары напечатаны на 3D-принтере.

На сегодняшний день Citroen My Ami Buggy – это яркий концепт-кар, который в серию не собирается. Его гражданская версия оснащается небольшим электромотором, который способен разогнать электромобиль до 42 км/ч. Запас хода машины без подзарядки – около 75 километров.

Ранее мы сообщали, что Toyota планирует в январе выпустить рекордное количество автомобилей. Всего за один месяц концерн планирует произвести рекордные 800 тысяч машин.

Напомним, что Mercedes-Benz анонсировал самый обтекаемый автомобиль в своей истории. Премьера концептуальной машины состоится 3 января.

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