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Камера, мотор, авария: Tesla столкнулась с дорожным ограждением при съемках рекламы автопилота

Автор: Константин Широкун

В США произошел курьезный случай: при съемке рекламы автопилота Tesla электромобиль попал в крупную аварию. Интересно, что ДТП произошло пять лет назад, все подробности инцидента держались в секрете.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

Целью рекламы было раскрыть все преимущества на то время инновационной системы автономного вождения собственной разработки. Но первый же дубль окончился неприятным происшествием: электромобиль столкнулся с дорожным ограждением, при этом потеряв возможность к передвижению своим ходом.

По задумке режиссеров рекламного ролика, Tesla на автопилоте должна была самостоятельно проехать по улицам, соблюдая разметку, меняя ряды и слушаясь светофоров. По итогу поездки электромобиль парковался возле офиса компании без чьей-либо помощи. Рекламные слоганы в видео обещали, что машина самостоятельно выбирает оптимальный маршрут, отталкиваясь от дорожной ситуации. Но по факту электромобиль передвигался по заранее загруженному маршруту во встроенной навигационной системе.

Напомним, что Volvo предложила для своих электрокаров обновление в стиле Tesla. Новая прошивка позволяет получить ощутимую прибавку мощности и крутящего момента.

Ранее мы сообщали, что стали известны модели Toyota, которые первыми получат инновационные твердотельные батареи. Новая разработка появится на гибридах компании.

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Автомобильный рынок