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Чем бы дитя ни тешилось: Илон Маск анонсировал версию Tesla Cybertruck с четырьмя моторами

Новина українською →
Понедельник 06 декабря 2021 11:17
Чем бы дитя ни тешилось: Илон Маск анонсировал версию Tesla Cybertruck с четырьмя моторами Пикап Tesla Cybertruck (Фото: tesla.com)
Автор: Вадим Добровольский

Электрический пикап Tesla Cybertruck еще не добрался до конвейера, но снова претерпел изменения. Теперь топовая версия будет иметь четырем мотора, а не три, как заявлялось ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Twitter Илона Маска.

Глава компании Tesla Илон Маск у себя в Твиттере сообщил, что топ-версия Cybertruck получит четыре мотора - ранее самый мощный и быстрый пикап был заявлен с тремя моторами. Именно четырехмоторная модификация должна пойти в производство первой.

При этом начальная версия с одним мотором и вовсе может не попасть на конвейер. Таким образом, когда Tesla Cybertruck доберется до конвейера, гамма будет включать исполнения с двумя, тремя и четырьмя моторами. В последнем случае у каждого колеса пикапа будет свой электродвигатель.

Также Илон Маск раскрыл новые подробности о функциях и оснащении электрического пикапа. Среди прочего это полноуправляемое шасси и так называемый "режим краба" по типу того, что есть у электропикапа Hummer. Суть "крабохода" в том, что все колеса могут поворачиваться в одно сторону, в результате машина, подобно крабу, двигается почти боком.

Эпопея с запуском Cybertruck длится с 2019 года, когда состоялась первая презентация. Серийное производство постоянно откладывается по различным причинам (доводка конструкции, нехватка комплектующих, дефицит полупроводников) и сейчас намечено на конец 2022 года. Массовый выпуск начнется и вовсе в 2023 году.

Однако чем дальше, тем меньше веры словам Маска. Нельзя исключать, что вскоре для Cybertruck будет объявлена очередная отсрочка.

Напомним, Toyota представила в Европе свой первый серийный электромобиль. Продажи кроссовера bZ4X стартуют в следующем году.

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