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1000-сильный суперкар для всех: Porsche предлагает каждому испытать свой новый электрический концепт

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Понедельник 06 декабря 2021 12:58
1000-сильный суперкар для всех: Porsche предлагает каждому испытать свой новый электрический концепт Фото: Porsche Vision Gran Turismo (press.porsche.com)
Автор: Константин Широкун

Porsche представила концептуальное купе Vision Gran Turismo. Гоночный автомобиль разработан для симулятора Gran Turismo 7. Премьера новой версии игры состоится 4 марта 2022 года на игровых консолях PS4 и PS5.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Porsche присутствует в Gran Turismo с 2017 года. Питер Варга, директор по дизайну экстерьера Porsche AG, сказал: "Porsche Vision Gran Turismo – это больше, чем просто игровая фантазия. Это реалистичный взгляд в будущее, который определенно поможет нам в развитии в предстоящие годы".

1000-сильный суперкар для всех: Porsche предлагает каждому испытать свой новый электрический концептPorsche Vision GT создан командой дизайнеров, которые выросли, играя в знаменитую игру на консолях PlayStation. Их цель заключалась в создании небольшого, легкого и эффективного суперкара. Пропорции машины напоминают нам суперкары со среднемоторной компоновкой.

1000-сильный суперкар для всех: Porsche предлагает каждому испытать свой новый электрический концептКузов концепт-кара выполнен из углеродного волокна и титана. Vision GT заимствует некоторые элементы дизайна у серийных моделей компании. В первую очередь, нам кажутся знакомыми светодиодные фары и задняя оптика на всю корму.

1000-сильный суперкар для всех: Porsche предлагает каждому испытать свой новый электрический концептО технических подробностях новинки известно немного. В частности, суперкар получил электрическую силовую установку мощностью около 1000 л.с.. Любой, у кого есть консоль PS4 или PS5, сможет управлять концептуальным автомобилем в рамках видеоигры Gran Turismo 7 уже с марта 2022 года.

Ранее мы писали, что DeLorean из "Назад в будущее" замечен на горнолыжном курорте. Речь идет о спорткаре DeLorean DMC12.

Также сообщалось, что автопроизводитель Audi хочет запретить добычу нефти. Добиваться прекращения добычи ископаемого топлива топ-менеджер Audi будет всеми законными методами.

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