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Чернее ночи: Hyundai Sonata получила эксклюзивную версию Night Edition

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Четверг 14 октября 2021 09:25
Чернее ночи: Hyundai Sonata получила эксклюзивную версию Night Edition Hyundai Sonata N Line Night Edition (Фото: Hyundai)
Автор: Александр Мороз

Седан Hyundai Sonata N Line в исполнении Night Edition предложен тиражом в 1000 экземпляров. Темным хромом отделаны даже эмблемы марки.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Hyundai.

Чернее ночи: Hyundai Sonata получила эксклюзивную версию Night Edition

Кроме радикально черного окраса кузова Phantom Black новинка отличается матово-черными 19-дюймовыми дисками, углепластиковым спойлером и красными тормозными суппортами. Тормозные диски, кстати, увеличены в сравнении со стандартными, а рулевое управление стало более острым (2,44 оборота против 2,6).

Чернее ночи: Hyundai Sonata получила эксклюзивную версию Night Edition

Салон, обшитый кожей Nappa и замшей из микрофибры Dinamica, щеголяет вставками из темного хрома и красной прострочкой. В оснащение спецверсии вошли высококачественная аудиосистема Bose с 12 динамиками, цифровой щиток приборов на 12,3 дюйма, панорамный люк, а также информационно-развлекательный комплекс с тачскрином диагональю 10,25 дюйма и GPS-навигацией.

Чернее ночи: Hyundai Sonata получила эксклюзивную версию Night Edition

Поскольку лимитированная серия ориентирована исключительно на стиль, 2,5-литровый четырехцилиндровый турбомотор развивает все те же 290 л.с. и 422 Нм крутящего момента. Пару двигателю составил восьмидиапазонный "робот" с двойным сцеплением, который передает тягу на передние колеса.

Чернее ночи: Hyundai Sonata получила эксклюзивную версию Night Edition

Все 1000 экземпляров "ночной" версии будут распроданы в Соединенных Штатах по цене 34 750 долларов. Для справки, обычная Соната стоит там от $24 150, в исполнении N Line — от $33 450.

Напомним, что Hyundai предложила встроить приборную панель прямо в рулевое колесо. Это позволит водителю беспрепятственно видеть всю важную информацию.

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