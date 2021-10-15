Не только автомобили: Honda будет выпускать роботов-гуманоидов, электрические самолеты и даже ракеты

Компания Honda анонсировала ряд новых технологических проектов, имеющих отдаленное отношение к автомобилям. В планах компании производство роботов-гуманоидов и электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL).

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на MotorAuthority.

Японский автопроизводитель уже выпускает небольшой реактивный самолет HondaJet по цене 3,65 миллиона долларов. И не так давно представила его улучшенную версию Elite дальностью полета 2660 километров: с кожаным салоном, кухней и даже ремнями безопасности на унитазе - на случай турбулентности.

Самолет HondaJet

Теперь Honda экспериментирует c электрическими самолетами eVTOL (electric vertical-takeoff-and-landing).

Так будет выглядеть электросамолет с вертикальным взлетом/посадкой

Хотя эти самолеты еще не прошли испытания, они рассматриваются как часть городской мобильности, благодаря их способности подобно вертолетам вертикально взлетать и приземляться, но с гораздо более низким уровнем шума и отсутствием вредных выбросов.

Испытания макета Honda eVTOL в аэродинамической трубе

Подобные транспортные средства разрабатывают еще несколько стартапов – при поддержке других автопроизводителей.

Также на повестке дня робот-аватар, которым люди смогут дистанционно управлять. В компании отмечают, что у него будет рука по подобию человеческой, способная брать предметы и пользоваться инструментами. Опытный образец такого робота японцы собираются показать к началу 2024 года, но не ожидают, что он найдет "практическое применение" раньше 2030-х годов.

Это более реалистичный подход, чем у компании Tesla. Генеральный директор Илон Маск пообещал, что прототип робота-гуманоида может быть готов уже в следующем году, но пока Tesla показала только актера в костюме робота. В отличие от Tesla, Honda уже имеет опыт разработки роботов, таких как гуманоид ASIMO.

Робот-гуманоид Honda ASIMO

Хонда указала, что ее робот-гуманоид может быть использован для исследования Луны. Компания также проводит совместные исследования с космическим агентством Японии JAXA по "циркуляционной возобновляемой энергетической системе" с использованием технологии топливных элементов для обеспечения электричеством лунных баз.

Наконец, Honda планирует разработать ракету, но не для полетов в далекий космос – небольшой аппарат займется доставкой спутников на околоземную орбиту.

Напомним, Honda опубликовала официальный тизер будущего хот-хэтча Civic Type R, новинка официально дебютирует в следующем году. Новый Type R станет последней моделью Honda с ДВС без гибридного модуля, которая будет продаваться в Европе.