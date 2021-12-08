АвтоКрАЗ ожил: завод выплатил долги по зарплате и на 2022 год собрал заказов на 1000 грузовиков

Ранее заводу АвтоКрАЗ не раз предрекали банкротсво и гибель. Но предприятие постепенно справляется с проблемами – закрывает долги по зарплате, расширяет штат специалистов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Кременчугскую газету.

В текущем году компания освоила несколько новых для себя продуктов: произвела шасси для новых моделей кранов и пожарных машин, разработала и наладила выпуск навигационных прицепов для автономных карьерных самосвалов и пр.

По словам руководства завода, пакет заказов на 2022 год превышает 1000 грузовых автомобилей. Предприятие рассчиталось со всеми доглами по заработной плате за 2021 год и январь-февраль 2020-го. Рабочие завода суммарно получили около 101 млн гривен.

Чтобы иметь возможность наращивать производство, автозавод начал поиск новых сотрудников на ряд вакансий. КрАЗ набирает токарей, операторов станков с ЧПУ, электриков, инженеров-технологов. Кременчугский автозавод также объявил тендеры на закупку нового производственного оборудования, обновление станочного парка.

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