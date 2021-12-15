700 км без подзарядки и 750 сил: самый дорогой электрокар BMW показали на фото и видео

BMW i7 в самой компании называют единственным в мире роскошным седаном на электротяге. В преддверии официального дебюта производитель демонстрирует официальные изображения машины пока еще в камуфляже.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

В BMW уверяют, что в ходе ресурсных испытаний в жарких регионах планеты электродвигатели, тяговая батарея и система полного привода автомобиля подвергались предельным нагрузкам от высоких температур, грунтовых дорог, пыли и больших перепадов высот.

В компании также сообщают, что программа испытаний включала в себя прохождение десятков тысяч километров по дорогам общего пользования и скоростным трекам. Температурное поведение электродвигателей испытывалось летом в горной местности Испании и Италии.

В ходе испытаний большое внимание инженеры также уделяли возможностям системы кондиционирования воздуха, а также термостойкости отделочных материалов салона.

Официальные технические характеристики пока держатся в секрете, но источники в компании отмечают, что модель получит массивную аккумуляторную батарею емкостью 120 кВт•ч, которая обеспечивает запас хода до 700 км на одной зарядке. Ожидается, что топовая версия получит три электромотора суммарной мощностью 750 л.с.

Новинка BMW i7 должна отпраздновать мировую премьеру в следующем году совместно с другими моделями линейки 7-Series, которая готовится к смене поколений в ближайшем будущем.

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