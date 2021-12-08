Более 4000 машин: найдена Атлантида заброшенных автомобилей

Неподалеку от Атланты в американском штате Джорджия находится необычное место с 4 тысячами брошеных автомобилей. Но Old Car City - это не свалка, а своеобразный музей под открытым небом.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на MotorTrend.

Old Car City, что в 50 милях от Атланты (штат Джорджия) - место, которое при случае следует посетить каждому настоящему автомобилисту. И вот почему.

Отец нынешнего владельца "старого города" Дина Льюиса организовал здесь в 40-х годах прошлого века бизнес по разборке автомобилей. Со временем число машин росло, а бизнес угасал.

В итоге под открытым небом появился гигантский арт-объект в виде более 4000 заброшенных автомобилей, разбросанных по территории в 14 гектаров.

Большинство подобных "кладов" хранятся тайком от посторонних глаз, а вот Льюис Дин всего за несколько долларов позволит осмотреть огромную коллекцию классических авто. Только ходить придется много - протяженность дорог Old Car City составляет около 10 км.

Среди выставленных под открытым небом автомобилей можно увидеть множество культовых моделей - Ford Mustang и Camaro, Dodge Charger и Challenger, Plymouth Superbird и Belvedere, раритетные хот-роды и даже школьные автобусы. Кое-что стоит под навесом и среди них попадаются неплохо сохранившиеся экземпляры.

Все остальное вы увидите в этом видео. Определенно это место стоит посетить при случае.

Напомним, что на продажу выставлен суперкар Ferrari BB 512i, ранее принадлежавший звезде мирового кино Жану-Полю Бельмондо. Актер купил автомобиль в 1985 году.