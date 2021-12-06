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Ferrari кинозвезды Жана-Поля Бельмондо выставлена на продажу

Новина українською →
Понедельник 06 декабря 2021 15:58
Ferrari кинозвезды Жана-Поля Бельмондо выставлена на продажу Суперкар Ferrari BB 512i Жана-Поля Бельмондо (Фото: Aguttes)
Автор: Александр Мороз

На продажу выставлен суперкар Ferrari BB 512i, ранее принадлежавший звезде мирового кино Жану-Полю Бельмондо. Актер купил автомобиль в 1985 году.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на аукционный дом Aguttes.

Ferrari кинозвезды Жана-Поля Бельмондо выставлена на продажу

Не секрет, что ушедший из жизни 6 сентября 2021 года Жан-Поль Бельмондо был большим поклонником автомобилей и больше всего – марки Ferrari. Одним из самых любимых автомобилей в его обширной коллекции был легендарный суперкар 512 BBi.

Ferrari кинозвезды Жана-Поля Бельмондо выставлена на продажу

В декабре 1985 года Жан-Поль Бельмондо купил его у первого владельца. Впоследствии пятилитровый двигатель 512 BBi вместо четырех трехкамерных карбюраторов Weber был оснащен механической системой впрыска Bosch. Мощность 12-цилиндрового мотора при этом осталась прежней - 340 лошадиных сил.

Ferrari кинозвезды Жана-Поля Бельмондо выставлена на продажу

В общем сложности, за рулем этого автомобиля Бельмондо проехал около 30 тысяч километров. Всего было выпущено менее 1100 экземпляров таких авто.

Ferrari кинозвезды Жана-Поля Бельмондо выставлена на продажу

Теперь этот суперкар выставлен на продажу в аукционном доме Aguttes, торги пройдут 12 декабря. Его стоимость на сегодняшний день может составлять от 350 до 450 тысяч евро. Вместе с ним с молотка уйдут принадлежавшие Бельмондо Ferrari California, 250 GT Tour de France и 308 GTS.

Напомним, что о грядущем внедорожнике Ferrari Purosangue известно уже несколько лет. Один из прототипов первого кроссовера итальянской марки попал в объективы фотошпионов на испытательном треке Fiorano.

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