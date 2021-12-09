По 400 долларов каждому: в США водителям раздают деньги, но с одним условием

Губернатор штата Мичиган, США, Гретхен Уитмер объявила о масштабной разовой выплате местным водителям. Средства поступят на счета автомобилистов во втором квартале 2022 года, а общая сумма выплат составит 3 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Detroit Free Press.

Владельцы легковых транспортных средств, которые приобрели страховку после 31 октября 2021 года, получат от Мичиганской страховой ассоциации по 400 долларов. Для получения обязательной выплаты не нужно будет собирать никаких документов, или разрешений. Деньги отправят старым дедовским способом – чеки вышлют почтой.

Мичиганская страховая ассоциация – это некоммерческая организация, которая помогает автомобилистам, пострадавшим в ДТП. От каждой приобретенной страховки в их фонд направляется небольшая сумма. На счетах ассоциации уже скопилось около 27 миллиардов долларов. Потому принято решение часть этих средств просто вернуть водителям штата.

Автомобилисты, застраховавшие свои машины с 31 октября по 31 декабря 2021 года, получат от ассоциации по 400 долларов. Если же страховка покупалась раньше, то стоит рассчитывать на выплату в 80 долларов. Суммарно страховая ассоциация раздаст около 3 миллиардов долларов.

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