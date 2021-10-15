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Броневик за миллион долларов: представлен бронированный внедорожник Rolls-Royce Cullinan

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Пятница 15 октября 2021 12:20
Броневик за миллион долларов: представлен бронированный внедорожник Rolls-Royce Cullinan Klassen Rolls-Royce Cullinan (Фото: klassen.vip)
Автор: Александр Мороз

Немецкое ателье Klassen, специализирующееся на создании защищенных версий автомобилей премиум-класса, представило свою свежую работу – бронированный внедорожник Rolls-Royce Cullinan.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Klassen.

Излишне говорить, что Cullinan не самый доступный из внедорожников. Его цена колеблется в районе полумиллиона долларов, что вполне нормально по меркам Rolls-Royce.

Броневик за миллион долларов: представлен бронированный внедорожник Rolls-Royce Cullinan

Но ателье Klassen предложило версию, которая почти вдвое дороже обычного Cullinan. Внедорожник получил броню уровня BR6 – потолок и пол салона способны выдержать одновременный взрыв двух ручных гранат DM51.

Броневик за миллион долларов: представлен бронированный внедорожник Rolls-Royce Cullinan

На смену обычным стеклам пришли многослойные пуленепробиваемые. Баллистическую защиту получили аккумулятор и двигатель, а также другие уязвимые узлы.

Броневик за миллион долларов: представлен бронированный внедорожник Rolls-Royce Cullinan

Бронированный "кокон" никак не сказался на комфорте – внутри внедорожник все также радует эксклюзивной отделкой, присутствует даже знаменитая подсветка "звездное небо". Кроме того, ателье готово учесть любые капризы клиента. За доплату, разумеется.

Броневик за миллион долларов: представлен бронированный внедорожник Rolls-Royce Cullinan

В итоге бронированный Cullinan немцы оценили в 833 тысячи евро или почти миллион долларов. Срок изготовления составляет три месяца с момента оформления заказа.

Броневик за миллион долларов: представлен бронированный внедорожник Rolls-Royce Cullinan

Напомним, что пока Rolls–Royce раздумывает о собственном электромобиле, китайцы начали поставки в Норвегию электрического "Cullinan". Модель Hongqi E-HS9 уже получила 500 заказов в этой скандинавской стране.

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Rolls-Royce Motor Cars
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