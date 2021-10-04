Зарядиться на 100 км за 3 минуты: представлена самая быстрая в мире зарядная станция для электромобилей

Концерн АВВ представил самую мощную зарядную станцию для электромобилей под названием Terra 360. Она имеет заявленную мощность 360 кВт. Это на 10 кВт больше, чем у станций европейской сети Ionity.
Шведско-швейцарский концерн АВВ заявляет, что новая станция способна зарядить любой аккумулятор серийных электрокаров за 15 минут, а энергию, достаточную для 100 км хода, можно получить за 2,5-3 минуты.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу АВВ.
Новая станция также готова принять до четырех электромобилей и поровну между ними делить свою максимальную выходную мощность. Заявлено, что новые зарядные станции Terra 360 появятся в Германии, Франции, Норвегии и Швеции уже до конца этого года.
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