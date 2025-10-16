В Україну прибув електричний родстер MG Cyberster: розкриті ціни та характеристики

Українським покупцям пропонують дві модифікації MG Cyberster. Версія Trophy оснащена одним електромотором потужністю 340 к.с., заднім приводом та забезпечує запас ходу до 507 км за циклом WLTP.

Характеристики моделі

У свою чергу, повнопривідна версія Cyberster GT має два електродвигуни сумарною потужністю до 510 к.с. і 725 Нм крутного моменту, що дозволяє авто розганятися до 100 км/год всього за 3,2 секунди. Її запас ходу сягає 443 км (WLTP).

В обох версіях встановлено акумуляторну батарею ємністю 77 кВт·год, яка підтримує швидке заряджання: з 10 % до 80 % всього за 38 хвилин.

Клієнтам доступно шість варіантів кольору кузова: Modern Beige, Andes Grey, Irises Cyan, Nuclear Yellow, Cosmic Silver та Flare Red - кожен підкреслює динамічний характер і стильний дизайн моделі.

За допомогою фірмового мобільного додатку iSMART, власники можуть дистанційно контролювати процес заряджання, налаштовувати кліматичну систему, перевіряти безпеку та місцезнаходження автомобіля.

Додаткові можливості - Bluetooth-ключ, планування маршрутів і перевірка стану батареї. MG Cyberster також сумісний із Apple CarPlay та Android Auto.

Особливості батареї

Компактна батарея типу "One-Pack" товщиною лише 110 мм дозволяє зменшити масу авто, оптимізувати простір у салоні та підвищити енергоефективність.

Завдяки вдосконаленій системі охолодження, захисту від перегріву та розумному контролю тиску, батарея зберігає до 80 % своєї ємності навіть після 1500 циклів зарядки, що еквівалентно близько 8 рокам експлуатації або 300 000 км пробігу.

Система рекуперації енергії має чотири режими, і дозволяє налаштувати оптимальний баланс між плавністю ходу і енергоефективністю. Завдяки інтегрованій системі KERS запас ходу може збільшуватися до 16 % у міському трафіку, що підвищує комфорт та знижує витрати електроенергії.

MG Cyberster вже доступний до замовлення в Україні, стартова ціна моделі становить від 2 054 400 гривень.