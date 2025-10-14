ua en ru
Volkswagen готує новий доступний електромобіль: розкриті перші фото та характеристики

Вівторок 14 жовтня 2025 15:36
UA EN RU
Volkswagen готує новий доступний електромобіль: розкриті перші фото та характеристики Фото: Volkswagen готує новий доступний електромобіль (прес-служба Volkswagen)
Автор: Константин Широкун

У мережі з’явилися фото та ключові технічні дані нового електромобіля Volkswagen ID.Unyx 07, який готується до виходу на китайський ринок. Поки що модель оснащується лише одним електродвигуном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CarsNewsChina.

Виробництвом лінійки ID.Unyx займається завод Volkswagen Anhui, створений у партнерстві з компанією JAC. До речі, на цьому ж підприємстві випускають модель Cupra Tavascan для світового ринку.

Фотографій із відкритим багажником наразі немає, але, судячи з дизайну, ID.Unyx 07 є ліфтбеком. За силуетом він нагадує Volkswagen ID.7 Vizzion від FAW Volkswagen, який представляє глобальну версію ліфтбека ID.7.

Volkswagen готує новий доступний електромобіль: розкриті перші фото та характеристики

Попри схожість, ID.Unyx 07 має власний кузов і оригінальний дизайн, а також більш компактні розміри. Його довжина становить 4853 мм, ширина – 1852 мм, висота – 1566 мм, а колісна база – 2826 мм. Для порівняння, китайський ID.7 Vizzion має довжину 4956 мм і базу 2965 мм.

Volkswagen готує новий доступний електромобіль: розкриті перші фото та характеристики

Інтер’єр поки офіційно не розкрили, однак на опублікованих зображеннях видно великий окремий сенсорний дисплей мультимедійної системи. Повідомляється, що автомобіль отримає нову електронну платформу, спеціально розроблену для Китаю.

Згідно з сертифікатом, наразі електромобіль має один двигун потужністю 231 кінську силу. Китайські ЗМІ припускають, що в майбутньому з’явиться варіант із повним приводом. У продажу Volkswagen ID.Unyx 07 очікується вже наступного року.

Volkswagen готує новий доступний електромобіль: розкриті перші фото та характеристики

Нагадаємо, раніше німецький автовиробник показав оновлений Volkswagen Multivan. Мінівен отримав восьмимісну версію. Досі в гамі були лише варіанти на п'ять, шість чи сім посадкових місць.

Читайте РБК-Україна в Google News
Volkswagen Електромобілі Автомобільний ринок
