При всій привабливості модних кросоверів їхній важливий недолік - більша витрата пального. У конструкторів готова відповідь: гібридна силова установка, і таких машин у продажу все більше. РБК-Україна підготувало огляд найцікавіших гібридів сегменту.
Про огляд п’ятірки нових кросоверів з гібридним силовим агрегатом читайте в матеріалі РБК-Україна.
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Коли чверть століття тому з'явилися перші серійні гібридні автомобілі, їхня ідея була зрозуміла всім: поєднати переваги бензинового двигуна та електромотора. Конструктори хотіли отримати машину, яка споживає менше пального і менше забруднює довкілля.
Водночас гібриди не потребували звикання до нюансів повністю електричного транспорту, як то обмежений запас ходу, тривале заряджання і недостатньо розвинена "електромобільна" інфраструктура.
Гібрид став компромісним, але цілком логічним рішенням: електрична складова працює на економічність, а бензиновий двигун зберігає звичну свободу пересування.
В основі класичного повного гібрида (HEV) лежить співпраця двох силових установок - двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ) та електромотора. Електроніка координує їхню взаємодію, активуючи кожне з двигунів саме тоді, коли це найбільш доцільно:
Для реалізації цієї концепції потрібні не лише два двигуни. Гібрид має тягову батарею, електроніку керування та особливу трансмісію для розподілу потужності двох моторів.
Практичний сенс гібрида - в можливості ефективніше використовувати пальне в тих умовах, де звичайний бензиновий автомобіль витрачає його особливо нераціонально.
Найпомітніше це проявляється в міському циклі: часті зупинки, рушання з місця, короткі прискорення, рух у заторах. Тут електромотор бере на себе значну частину роботи, а система рекуперації (при гальмуванні) повертає частину витраченої енергії до батареї.
Наприклад, представлений нижче у нашій добірці Renault Symbioz аж 80% своїх міських маршрутів може рухатись на електротязі. Це дає до 40% економії коштів, принаймні, так заявляє виробник.
Отже, разом з гібридним приводом водій отримує:
Насправді вигоди для власника залежать від типу гібридної установки і конкретної моделі машини - про що ми і поговоримо нижче.
Нова модель в європейській лінійці французького бренду - практичний сімейний кросовер. Доволі представницький зовні (довжина 4412 мм), він місткий та зручний зсередини - чого вартий тільки зсувний задній диван, який допомагає збільшувати об’єм багажника.
З іншого боку, виробник позиціонує новинку як недорогий транспорт для сучасної родини, що дуже схоже на правду.
Renault Symbioz пропонується з двома на вибір гібридними установками: або м'який гібрид 1,3 л потужністю 140 к.с., або повноцінний гібрид 1,8 л потужністю 160 к.с. Другий варіант, звісно, більш економічний.
На ходу новий француз одночасно і жвавий, і зрозумілий, і підвіска його налаштована більше на комфортне переміщення, аніж на світлофорні перегони.
Ціна: від 1 088 600 грн.
Цікавий приклад іншого підходу до побудови авто класу SUV – кросоверів для активного способу життя. Набагато компактніша машина (довжина 4088 мм) демонструє схильність до поїздок поза асфальтом.
Силовий агрегат - бензиновий двигун у парі з гібридною установкою на базі бензинового моторчика 1,2 л потужністю у 100 к. с. та автоматичної коробки передач. Щоправда, гібрид тут не "повний", як в інших, а швидше "м’який", з геть маленькою батарейкою.
Попри позашляхову родословну та претензію на оффроуд-можливості, цей Jeep добре пристосований і для міських умов. Заявлено, що він рухається на електротязі до 50% міських поїздок, а на додачу має електричний режим для паркування.
Ціна: від 1 152 600 грн.
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Нещодавно оновлена модель від фундатора жанру гібридів, тому не дивно, що саме силова установка - головна родзинка Corolla Cross Hybrid.
Класичний для Toyota агрегат з 2,0-літрової бензинової "четвірки" (цикл Аткінсона) та електромотора видає сумарні 197 л.с. Потужність двох моторів передає на колеса хитра планетарна трансмісія, яка сама обирає потрібний двигун і долю його участі в процесі руху.
Ця сімейна модель - прямий конкурент французькій новинці (довжина 4460 мм), у тому числі і за простором в салоні. Проте, "Тойота" сприймається як більш класичний виріб, в першу чергу - завдяки виваженому, стриманому дизайну.
Ціна: від 1 674 785 грн.
Оновлений у поточному році кросовер свого часу влаштував маленьку революцію в С-сегменті, показавши, що SUV може ефективно замінити практичний хетчбек гольф-класу. І в третьому поколінні автомобіль все також зручний і комфортний на ходу, але став більш масивним (довжина 4425 мм).
Тепер Qashqai пропонується відразу з двома типами гібридних установок: м’який гібрид і повноцінний гібрид. Друга система використовує двигун внутрішнього згоряння (1,5 л, 154 к.с.) як генератор електроенергії та не пов'язана з ведучими колесами, це так звана послідовна схема.
Крім зручності керування тягою, водій такого гібриду має скромну витрату пального та кращі екологічні показники.
Ціна: від 1 220 270 грн.
Футуристичний погляд на кросовер В-сегмента, але при тому – по сучасному практичний і місткий, тим більше при таких компактних габаритах (довжина 4350 мм).
Силовий агрегат офіційних машин на українському ринку один. Він складається з бензинового мотора 1,6 GDi безпосереднього впорскування і електричного приводу (сумарно 141 к.с.). З ним машина рухається неквапливо, але добирає спортивності за рахунок стрімких ліній в екстер’єрі.
Цілком незалежна підвіска забезпечує високу плавність руху, в тому числі і на вибоїнах.
Ціна: 1 441 700 грн.
Все більше українських споживачів розуміють, що гібридний привод справді вартий уваги.
Це стосується у тому числі і практичних та консервативних споживачів. Адже навіть у класі кросоверів SUV гібриди навчилися економити пальне, не втративши при тому переваг гібридів перших поколінь - простоти управління і комфортного, рівного прискорення.
Нарешті, відрадно, що на радість хазяйновитим споживачам гібриди не втрачають місткості, адже їхні силові установки не обмежують суттєво простору в салоні.
Раніше в нашій публікації ми з’ясовували, яке авто, нове чи вживане, на ділі краще для українського власника, і де зрештою безпечніше та вигідно купувати вживане авто.