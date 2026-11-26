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Головний сенс гібридного приводу - економія пального, але споживачі часто бачать у таких авто й інші переваги

- економія пального, але споживачі часто бачать у таких авто й інші переваги Гібридів серед кросоверів все більше, суто паливні SUV скоро стануть рідкістю

суто паливні SUV скоро стануть рідкістю Подвійна силова установка дає змогу легко реалізувати на кросовері привод 4х4, але не всі виробники цим користуються

Фото: в європейському класі С кросовери вже створили конкуренцію хетчбекам (renault.ua)

Який сенс у гібриді SUV

Коли чверть століття тому з'явилися перші серійні гібридні автомобілі, їхня ідея була зрозуміла всім: поєднати переваги бензинового двигуна та електромотора. Конструктори хотіли отримати машину, яка споживає менше пального і менше забруднює довкілля.

Водночас гібриди не потребували звикання до нюансів повністю електричного транспорту, як то обмежений запас ходу, тривале заряджання і недостатньо розвинена "електромобільна" інфраструктура.

Гібрид став компромісним, але цілком логічним рішенням: електрична складова працює на економічність, а бензиновий двигун зберігає звичну свободу пересування.

Як влаштовано гібрид

В основі класичного повного гібрида (HEV) лежить співпраця двох силових установок - двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ) та електромотора. Електроніка координує їхню взаємодію, активуючи кожне з двигунів саме тоді, коли це найбільш доцільно:

Електромотор особливо корисний під час рушання з місця, прискорення та руху на невеликій швидкості;

Бензиновий двигун ефективніше працює під час тривалого руху з постійною швидкістю.

Спільна робота. У багатьох гибридів обидва двигуни можуть працювати одночасно - коли потрібна більша тяга, зокрема, інтенсивне прискорення.

Для реалізації цієї концепції потрібні не лише два двигуни. Гібрид має тягову батарею, електроніку керування та особливу трансмісію для розподілу потужності двох моторів.

Фото: у більшості гібридних SUV багажник майже не зменшується через компоненти електроприводу (renault.ua)

Реальна вигода для водія

Практичний сенс гібрида - в можливості ефективніше використовувати пальне в тих умовах, де звичайний бензиновий автомобіль витрачає його особливо нераціонально.

Найпомітніше це проявляється в міському циклі: часті зупинки, рушання з місця, короткі прискорення, рух у заторах. Тут електромотор бере на себе значну частину роботи, а система рекуперації (при гальмуванні) повертає частину витраченої енергії до батареї.

Наприклад, представлений нижче у нашій добірці Renault Symbioz аж 80% своїх міських маршрутів може рухатись на електротязі. Це дає до 40% економії коштів, принаймні, так заявляє виробник.

Отже, разом з гібридним приводом водій отримує:

меншу витрату бензину, особливо в міському режимі;

тихіший рух на невеликій швидкості;

плавніше рушання та прискорення;

відсутність необхідності шукати зарядну станцію, як це було б для звичайного електромобіля.

Насправді вигоди для власника залежать від типу гібридної установки і конкретної моделі машини - про що ми і поговоримо нижче.

Фото: Renault Symbioz (renault.ua)

Renault Symbioz

Нова модель в європейській лінійці французького бренду - практичний сімейний кросовер. Доволі представницький зовні (довжина 4412 мм), він місткий та зручний зсередини - чого вартий тільки зсувний задній диван, який допомагає збільшувати об’єм багажника.

З іншого боку, виробник позиціонує новинку як недорогий транспорт для сучасної родини, що дуже схоже на правду.

Renault Symbioz пропонується з двома на вибір гібридними установками: або м'який гібрид 1,3 л потужністю 140 к.с., або повноцінний гібрид 1,8 л потужністю 160 к.с. Другий варіант, звісно, більш економічний.

На ходу новий француз одночасно і жвавий, і зрозумілий, і підвіска його налаштована більше на комфортне переміщення, аніж на світлофорні перегони.

Ціна: від 1 088 600 грн.

Фото: Jeep Avenger (jeep.ua)

Jeep Avenger e-Hybrid

Цікавий приклад іншого підходу до побудови авто класу SUV – кросоверів для активного способу життя. Набагато компактніша машина (довжина 4088 мм) демонструє схильність до поїздок поза асфальтом.

Силовий агрегат - бензиновий двигун у парі з гібридною установкою на базі бензинового моторчика 1,2 л потужністю у 100 к. с. та автоматичної коробки передач. Щоправда, гібрид тут не "повний", як в інших, а швидше "м’який", з геть маленькою батарейкою.

Попри позашляхову родословну та претензію на оффроуд-можливості, цей Jeep добре пристосований і для міських умов. Заявлено, що він рухається на електротязі до 50% міських поїздок, а на додачу має електричний режим для паркування.

Ціна: від 1 152 600 грн.

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Фото: Toyota Corolla Cross (toyota.ua)

Toyota Corolla Cross Hybrid

Нещодавно оновлена модель від фундатора жанру гібридів, тому не дивно, що саме силова установка - головна родзинка Corolla Cross Hybrid.

Класичний для Toyota агрегат з 2,0-літрової бензинової "четвірки" (цикл Аткінсона) та електромотора видає сумарні 197 л.с. Потужність двох моторів передає на колеса хитра планетарна трансмісія, яка сама обирає потрібний двигун і долю його участі в процесі руху.

Ця сімейна модель - прямий конкурент французькій новинці (довжина 4460 мм), у тому числі і за простором в салоні. Проте, "Тойота" сприймається як більш класичний виріб, в першу чергу - завдяки виваженому, стриманому дизайну.

Ціна: від 1 674 785 грн.

Фото: Nissan Qashqai (nissan.ua)

Nissan Qashqai

Оновлений у поточному році кросовер свого часу влаштував маленьку революцію в С-сегменті, показавши, що SUV може ефективно замінити практичний хетчбек гольф-класу. І в третьому поколінні автомобіль все також зручний і комфортний на ходу, але став більш масивним (довжина 4425 мм).

Тепер Qashqai пропонується відразу з двома типами гібридних установок: м’який гібрид і повноцінний гібрид. Друга система використовує двигун внутрішнього згоряння (1,5 л, 154 к.с.) як генератор електроенергії та не пов'язана з ведучими колесами, це так звана послідовна схема.

Крім зручності керування тягою, водій такого гібриду має скромну витрату пального та кращі екологічні показники.

Ціна: від 1 220 270 грн.

Фото: Hyundai Kona Hybrid (hyundai.ua)

Hyundai Kona Hybrid

Футуристичний погляд на кросовер В-сегмента, але при тому – по сучасному практичний і місткий, тим більше при таких компактних габаритах (довжина 4350 мм).

Силовий агрегат офіційних машин на українському ринку один. Він складається з бензинового мотора 1,6 GDi безпосереднього впорскування і електричного приводу (сумарно 141 к.с.). З ним машина рухається неквапливо, але добирає спортивності за рахунок стрімких ліній в екстер’єрі.

Цілком незалежна підвіска забезпечує високу плавність руху, в тому числі і на вибоїнах.

Ціна: 1 441 700 грн.

На завершення

Все більше українських споживачів розуміють, що гібридний привод справді вартий уваги.

Це стосується у тому числі і практичних та консервативних споживачів. Адже навіть у класі кросоверів SUV гібриди навчилися економити пальне, не втративши при тому переваг гібридів перших поколінь - простоти управління і комфортного, рівного прискорення.

Нарешті, відрадно, що на радість хазяйновитим споживачам гібриди не втрачають місткості, адже їхні силові установки не обмежують суттєво простору в салоні.