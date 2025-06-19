Заборонений тюнінг. Чому більшість водіїв в Україні їздять на нелегальних авто
Чимала кількість водіїв щиро переконана, що не має жодного відношення до тюнінгу - хоча насправді користується його плодами. І при тому робить це, м’яко кажучи, не зовсім законно.
Про дозволені і заборонені законом вдосконалення автомобіля читайте в матеріалі РБК-Україна.
Що таке тюнінг
Тюнінг - це налаштування автомобіля під потреби конкретного власника, перероблювання і вдосконалення відносно заводської конструкції. Тому тюнінгом можна вважати і пластикові "вітровійки" на вікнах, і нерідні колісні диски, і тонування, і пневматичний сигнал тощо.
І всі названі елементи на сьогодні в Україні є, м’яко кажучи, сумнівними з погляду легальності.
Який закон обмежує тюнінг
Перш за все скажемо, що не всі питання щодо тюнінгу чітко прописані в українському законодавстві. Але логіка втручання держави у цей вид творчості зрозуміла: автомобіль як засіб підвищеної небезпеки не повинен стати ще більш небезпечним.
Найбільш важливі з точки зору безпеки нюанси прописані в Законі України “Про дорожній рух” і в Правилах дорожнього руху України (зокрема, п. 31.4).
Так, Закон "Про дорожній рух" забороняє переобладнувати транспортні засоби без попереднього погодження з відповідними органами.
Щодо цих органів чіткого посилання немає, але з контексту можна зробити висновок, що це можуть бути виробник автомобіля та українські установи, що займаються безпекою дорожнього руху та технічними аспектами автотранспорту.
З іншого боку, Правила дорожнього руху чітко забороняють втручання в гальмівну та рульову системи, в освітлювальні прилади та в зовнішнє обладнання автомобіля. І при тому, зазначимо, деякі з цих переробок неможливо виявити без спеціального обладнання.
А значить, за відсутності в Україні повноцінного техогляду для легкових авто, притягнути водія до відповідальності за подібні порушення наразі практично неможливо.
Фото: диски і шини з розмірами, які не відповідають вказаним у документах машини, дійсно є потенційно небезпечними (unsplash.com)
Модні колеса
Використання шин, розміри яких не відповідають специфікаціям виробника автомобіля, заборонене (п. 31.4 Правил). Це ж правило стосується і колісних дисків.
Причина проста: шини нестандартного розміру, навіть взуті на оригінальні диски, можуть не забезпечити належного зчеплення з дорожнім покриттям.
А диски з невідповідним вилітом або посадковим діаметром шини можуть зачіпати інші елементи конструкції, що теж створює ризик аварії.
Найстрашніший випадок - коли занадто виступаючі в сторони колеса (ЕТ менше штатного), перевантажуючи кріплення, просто від'єднуються під час руху, загрожуючи оточуючим смертельною небезпекою.
Втім, альтернативні варіанти шин і дисків таки дозволені. Але вони мають входити до переліку розмірів, рекомендованих у заводському мануалі. Зазвичай там зазначено декілька прийнятних комбінацій параметрів, включаючи діаметр, ширину та виліт (ЕТ).
Переробки кузова
Обмеження щодо змін у кузові спрямовані насамперед на збереження його конструкційної міцності, перш за все, не допускається втручання в несучу структуру. Окрім того, контролюються параметри, що впливають на безпеку інших учасників руху, зокрема пішоходів.
Саме тому, наприклад, встановлення несертифікованих бамперів заборонено. Проте є невизначеність при використанні стандартних бамперів, але від іншої моделі. Колись дозволялося ставити деталі зовнішнього оздоблення з пізніших версій тієї ж моделі, яка вже не виробляється. Але сьогодні така норма загубилася серед численних законодавчих змін.
Фото: здавалося б, елементарне вдосконалення - тонування вікон - насправді потребує узгодження з контролюючими органами (unsplash.com)
Спортивний вихлоп
Існують дві основні заборони щодо вихлопної системи: не можна видаляти компоненти, призначені для зменшення токсичності відпрацьованих газів, і не можна, щоб система створювала більше шуму, ніж штатна.
Але, щоб виявити перше порушення, необхідно мати газоаналізатор і знати, якому екологічному стандарту Euro відповідає транспортний засіб.
Щодо рівня шуму - він вимірюється шумоміром, і результати мають бути співставлені з нормативами ДСТУ або технічною документацією виробника. Закон визначає лише допустиму гучність у децибелах, а от тембр не регламентується.
Отже, є законний шлях скорегувати голос авто: можна додати йому басів чи специфічного посвисту, не перевищуючи рівня шуму в децибелах.
Висновок
Так, це дуже неприємно, коли хтось обмежує твій творчий пошук і забороняє "прокачати" власне авто. Але у випадку з тюнінгом йдеться про безпеку багатьох людей.
Тому так важливо, щоб всі зміни, які впливають на характер руху автомобіля, були перевірені і протестовані експертами. А якщо такої змоги немає або якщо професіонали не дали добро, краще таких вдосконалень не проводити.
Говорячи про тюнінг минулого разу, ми згадували, які корисні вдосконалення можна по закону внести у власне авто.
Також у наших публікаціях нещодавно йшлося про те, яким чином самостійно провести діагностику двигуна своєї машини.
Нещодавно ми ділилися інформацією про те, покращує чи погіршує освітлення шляхів самостійний тюнінг фар.
При підготовці статті були використані матеріали видань "AutoBild Україна" і "Звук і Тюнинг", а також Закон України “Про дорожній рух”, ДСТУ 3649:2010 та Правила дорожнього руху України.