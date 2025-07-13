Продаєш авто? Як викрити перекупника за 5 хвилин і не втратити гроші

Для чого потрібні перекупники

Чим дорожчий товар, тим більше бажаючих відкусити частку виторгу собі. І автомобіль з пробігом тут - вдячний матеріал. Вживані машини як товар складні в оцінці, ринок (принаймні, в нашій країні) далекий від цивілізованого і багатий на несподіванки.

Відтак, без досвіду тут важко зорієнтуватися, тому і продавці, і покупці - з доброї волі чи вимушено - вдаються до послуг професіоналів-перекупників. У світовій практиці це просто дилери вживаних машин - цілком офіційні.

Як заробляють перекупники

Хоч їхню роль часто критикують, перекупник - це теж професія, яка потребує професійних навичок, і яка приносить прибуток. Ось як вони заробляють:

Знижують початкову ціну : використовують психологічні прийоми, переконання або пропонують гроші "тут і зараз";

: використовують психологічні прийоми, переконання або пропонують гроші "тут і зараз"; Оновлюють вигляд авто : придбавши машину, піднімаєть її вартість. Користуючись дисконтними знижками в автосервісах, приводять машини в порядок - полірують, очищують салон, маскують дефекти, замінюють дрібні деталі. Багато що з цього роблять самі;

: придбавши машину, піднімаєть її вартість. Користуючись дисконтними знижками в автосервісах, приводять машини в порядок - полірують, очищують салон, маскують дефекти, замінюють дрібні деталі. Багато що з цього роблять самі; Ремонтують бюджетно : виконують косметичні ремонти власноруч - фарбування окремих ділянок, усунення корозії, використання недорогих деталей, встановлення литих дисків замість стандартних коліс тощо;

: виконують косметичні ремонти власноруч - фарбування окремих ділянок, усунення корозії, використання недорогих деталей, встановлення литих дисків замість стандартних коліс тощо; Скручують пробіг: незаконний метод, який, проте, дозволяє "омолодити" авто за кілька хвилин, зробивши його більш привабливим для потенційного наступного власника.

Фото: перекупники заробляють на експертному знанні ринку, причому продавець авто не зажди втрачає щось (unsplash.com)

Як розпізнати перекупника серед покупців

Під час огляду автомобіля легко зрозуміти, коли зацікавлена особа хоче купити машину не для себе, а щоб перепродати. Такі покупці мають характерні риси:

Ігнорують історію авто : не запитують про минулі ремонти чи умови експлуатації - їм важливий лише теперішній технічний стан;

: не запитують про минулі ремонти чи умови експлуатації - їм важливий лише теперішній технічний стан; Оцінюють лише очевидні дефекти : наприклад, звертають увагу лише на ту корозію, яку добре видно зовні;

: наприклад, звертають увагу лише на ту корозію, яку добре видно зовні; Мають професійне обладнання : користуються професійим товщиноміром, щоб перевірити стан лакофарбового покриття.

: користуються професійим товщиноміром, щоб перевірити стан лакофарбового покриття. Прагнуть знизити ціну за будь-яких умов : торгуються, не зважаючи на аргументи і стан авто, бо мають свій ліміт ціни, нижче якого поступатись їм сенсу немає;

: торгуються, не зважаючи на аргументи і стан авто, бо мають свій ліміт ціни, нижче якого поступатись їм сенсу немає; Уникають машин з індивідуальними ознаками - в тюнінгу, рідкісних версій кузова, незвичайних комплектацій. Цікавляться, як прибрати нестандартний обвіс, наліпки тощо. Їм невигідні екземпляри, які наступний покупець може легко розпізнати і потім знайти першого власника - щоб спитати реальний пробіг машини;

- в тюнінгу, рідкісних версій кузова, незвичайних комплектацій. Цікавляться, як прибрати нестандартний обвіс, наліпки тощо. Їм невигідні екземпляри, які наступний покупець може легко розпізнати і потім знайти першого власника - щоб спитати реальний пробіг машини; Оформлюють покупку на інших осіб : для реєстрації в сервісному центрі МВС залучають друзів чи родичів, аби уникнути оподаткування при повторному продажу;

: для реєстрації в сервісному центрі МВС залучають друзів чи родичів, аби уникнути оподаткування при повторному продажу; Почуваються своїми в сервісному центрі МВС: вітаються з працівниками, знають усі тонкощі реєстрації, адже бувають там регулярно.

Чи варто продавати автомобіль перекупнику

Багатьом продавцям не подобається думка, що хтось заробляє на їх машині. Це цілком природна реакція. Однак якщо запропонована ціна відповідає вашим очікуванням - чому б і ні?

Проте пам’ятайте, що маєте справу з професіоналом, будьте обережні і не поспішайте. Якщо перекупник наполегливо знижує ціну, краще взяти паузу і ще раз дослідити ринок. Онлайн-платформи продажу авто можуть допомогти вам переконатися, чи справді ваше авто варте суттєво більше, ніж вам пропонують.

Висновок

Якщо сумніви щодо доцільності співпраці з маклером вас засмучують, а в інший спосіб машина не продається, перш ніж приймати остаточне рішення, варто все чітко зважити: