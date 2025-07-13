Продаєш авто? Як викрити перекупника за 5 хвилин і не втратити гроші

Бувалі автомобілісти не люблять маклерів-перекупників, які працюють на вторинному ринку - не говоримо зараз, чому, бо і користь від них є. Але як зрозуміти, що у тебе купує машину посередник?
Про кілька маркерів, що виказують на авторинку покупця-перекупника, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Чим дорожчий товар, тим більше бажаючих відкусити частку виторгу собі. І автомобіль з пробігом тут - вдячний матеріал. Вживані машини як товар складні в оцінці, ринок (принаймні, в нашій країні) далекий від цивілізованого і багатий на несподіванки.
Відтак, без досвіду тут важко зорієнтуватися, тому і продавці, і покупці - з доброї волі чи вимушено - вдаються до послуг професіоналів-перекупників. У світовій практиці це просто дилери вживаних машин - цілком офіційні.
Хоч їхню роль часто критикують, перекупник - це теж професія, яка потребує професійних навичок, і яка приносить прибуток. Ось як вони заробляють:
Під час огляду автомобіля легко зрозуміти, коли зацікавлена особа хоче купити машину не для себе, а щоб перепродати. Такі покупці мають характерні риси:
Багатьом продавцям не подобається думка, що хтось заробляє на їх машині. Це цілком природна реакція. Однак якщо запропонована ціна відповідає вашим очікуванням - чому б і ні?
Проте пам’ятайте, що маєте справу з професіоналом, будьте обережні і не поспішайте. Якщо перекупник наполегливо знижує ціну, краще взяти паузу і ще раз дослідити ринок. Онлайн-платформи продажу авто можуть допомогти вам переконатися, чи справді ваше авто варте суттєво більше, ніж вам пропонують.
Якщо сумніви щодо доцільності співпраці з маклером вас засмучують, а в інший спосіб машина не продається, перш ніж приймати остаточне рішення, варто все чітко зважити:
Раніше в нашій публікації ми розповідали автомобілістам, за якими ознаками обирати надійний вживаний автомобіль.
Також у наших публікаціях нещодавно ми застерігали споживачів від п’яти грубих помилок, які роблять автомобілісти при виборі типу кузова.
А про три найефективніші прийоми обману клієнтів на СТО ми розповідали в нашому окремому матеріалі.
При підготовці статті були використані матеріали Avtobazar та Autoria.