Позашляховик Mercedes-Benz G-Class отримає ефектну версію: з'явилось перше фото

У підписі під зображенням Mercedes-Benz підтвердив, що "легендарний G-кабріолет повертається". Подробиць про модель він поки що не розкриває. Продаватиме G-Class з м'яким дахом на більшості ринків, де продається звичайний позашляховик.

Якщо дебют відбудеться наступного тижня в рамках виставки в Мюнхені, то на ринкову прем'єру варто очікувати вже 2026 року.

Ймовірно, його запропонують із тими самими агрегатами, якими оснащується стандартний G-Class. Це 3,0-літрова наддувна "шістка" потужністю 449 кінських сил, або ж 4,0-літровий V8 на 585 сил і 849 Нм.

Відкрита версія була у першого покоління Mercedes-Benz G-Class. Останній кабріолет G500 у версії Final Edition 200 було продано у вересні 2013 року, після чого виробництво моделі припинилося.