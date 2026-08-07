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Як не помилитись при виборі пікапа в Україні: ТОП-5 варіантів

08:21 07.08.2026 Пт
8 хв
Нічого зайвого, але з домішками брутальності - пікапи трансформуються, тримаючи марку
aimg Ігор Широкун
Як не помилитись при виборі пікапа в Україні: ТОП-5 варіантів Фото: більшість пікапів в Україні мають дворядну кабіну, тому часто є альтернативою позашляховика (rbc.ua)
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Утилітарні машини, що сприймались колись як дешева заміна серйозним позашляховикам, впевнено сформували власний сегмент і позбуваються іміджу робочих конячок. Як не помилитись з вибором рамного пікапа?

Про п'ять сучасних пікапів і про те, як рамні "робочі конячки" стали машинами на всі випадки життя, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Головне:

  • Рамні пікапи - у чому специфіка жанру
  • Міцність, 4х4, комфорт і дещиця брутальності - на що перетворили пікапи в наш час
  • Пропозиція сегменту в Україні розширюється - у чому головні відмінності конкурентів
  • Чи стане пікап сімейним авто в Україні

    З роботяги у стиляги

    Ще двадцять років тому пікап був автомобілем вузької спеціалізації. В усьому світі його купували фермери, будівельники, лісники або ті, кому справді щодня потрібно було перевозити півтонни - тонну вантажу.

    Комфорт рамного пікапа був другорядним - налаштована на перевезення вантажів підвіска підкидала машину на нерівностях, салон мало чим відрізнявся від легкої вантажівки, а головними чеснотами вважалися простота конструкції та здатність проїхати туди, де дороги закінчуються.

    Зазначимо, що України сказане не стосується, бо в нас тоді таких авто було обмаль.

    Сьогодні - в світі і в Україні зокрема - ситуація інша. Рамний пікап залишається одним із найміцніших типів легкового автомобіля, зберігає прохідність і відкриту вантажну платформу, але водночас дедалі більше наближається до повноцінного SUV.

    Конструктори навчилися приборкувати жорстку ходову на рамі, покращили шумо- і віброізоляцію, зробили рульове керування точнішим, а електроніка тепер керує повним приводом не гірше за досвідченого водія.

    У результаті з'явилися автомобілі, які однаково впевнено почуваються і на автомагістралі, і на польовій дорозі, і в лісі, і на будівельному майданчику. (І на полі бою, до речі, теж - хоча це тема окремої розмови).

    Автожурналісти РБК-Україна відібрали п’ятірку офіційно представлених в країні моделей, максимально різних між собою.

    Mitsubishi L200 - класика жанру і взірець живучості

    Як не помилитись при виборі пікапа в Україні: ТОП-5 варіантівФото: Mitsubishi L200 (rbc.ua)

    Модель, яка для більшості українських громадян є втіленням самого образу пікапа. Певно, в України це найбільш поширена за всі роки модель даного сегменту. Свого часу саме Mitsubishi L200 сформував у нас культуру користування рамними пікапами.

    Але сучасний L200 - це вже не утилітарна робоча конячка, яка некомфортно і гучно підстрибувала на кожній вибоїні. Шосте покоління "ельки" на голову комфортніше за попередників, і справа не в багатому устаткуванні салону.

    Конструкторам шостого покоління моделі вдалося додати шляхетності у поведінці - тепер машина йде плавно і впевнено по будь-якій дорозі, у тому числі і з порожнім кузовом (сумнозвісні мішки з піском "для м’якості" тепер не потрібні).

    Підвіска добре ізолює дрібні нерівності, а при русі на швидкості від водія не потребується постійної концентрації. Проте, під час нашого тест-драйву ми помітили, що машина зберегла трохи того, за що суворі чоловіки шанують рамні пікапи - певну брутальність у поведінці на нерівній дорозі і в реакціях на кермі.

    Фірмовою рисою L200 залишається чудова система повного приводу Super Select - одна з найкращих у класі. На відміну від більшості конкурентів із жорстким підключенням "передка", вона дозволяє постійно використовувати режим 4х4 навіть на асфальті.

    Також у позашляховому арсеналі моделі знижувальний ряд, блокування заднього диференціала та сім електронних режимів руху. До речі, живучість ходової - одна з переваг Mitsubishi L200, навіть за жорсткої експлуатації вона не потребує уваги раніше 150 тисяч км.

    Офіційний для України мотор - 2,4-літровий турбодизель потужністю 204 к. с., у парі з шестиступінчастим автоматом або механічною коробкою передач. Його головна перевага - впевнена тяга з низьких обертів, що корисно на бездоріжжі.

    Так, Mitsubishi L200 - це не найдешевший пікап, але він пропонує один із найкращих балансів між комфортом, прохідністю та надійністю.

    Ціна - від 1 949 000 грн.

    Toyota Hilux – репутація і безліч варіантів

    Як не помилитись при виборі пікапа в Україні: ТОП-5 варіантівФото: Toyota Hilux (toyota.ua)

    Ще один "класик", але вже не українського, а всесвітнього рівня. На всіх континентах "Тойотівські" пікапи знають ще з 1960-х років, і навіть одна з локальних воєн завдяки їх участі отримала назву "війна "Тойот".

    Фамільні риси моделі в усіх поколіннях - безвідмовність, витривалість і різноманітність комплектацій. І теперішня генерація не виняток.

    Щодо того, чого в "Хайлендера" раніше не було - це аж ніяк не утилітатний салон, з багатим оздобленням і ошатним оформленням. В українській комплектації передбачено два дизелі - на 150 та 204 к.с.

    Керування зберігає "вантажні" прояви, особливо на путівцях, а важке кермо дається взнаки і в місті. Щодо бездоріжжя - до великих ходів підвіски додається класична механічна "роздатка" та комплект сучасної електроніки, яка допомагає долати важкий грунт.

    Режим 4х4 - так званий тимчасовий, тільки для багнюки і снігу. На випадок геть важких умов передбачено механічне блокування заднього диференціала.
    Цікаво, що в офіційних автосалонах Hilux пропонується з трьома варіантами оформлення передка, і задній бампер також має різний дизайн для різних версій моделі.

    Ціна від 1 961 000 грн

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    Ford Ranger - все як має бути

    Як не помилитись при виборі пікапа в Україні: ТОП-5 варіантівФото: Ford Ranger (ford.ua)

    Типовий пікап з Америки - звідки, власне, і пішли всі пікапи. Тому принципової відмінності від інших конкурентів у нашій добірці тут немає, хіба що Ford буде важчим та в цілому масивнішим.

    Під капотом щирого американця 2,0-літровий дизель з двома варіантами потужності, на 170 чи 205 к.с. Трансмісія або механічна, або автоматична.

    Наші тест-пілоти відзначають у Ranger рису, характерну для кращих представників цього класу: комфортний, майже "кросоверний" рух по асфальту і сувора, "вантажна" поведінка на поганих шляхах з вибоїнами і хвилями.

    Цікавий момент: схоже, в особі Ranger ви бачите єдину в Україні можливість обрати не тільки дворядну кабіну, а й коротку, одинарну - тобто з великим кузовом. Ну раптом комусь знадобиться пікап для виконання його первинної місії - вантажоперевезень.

    Окремо слід сказати про версію Raptor - це фактично спортивна модифікація Ranger`а (210 - 292 к.с.). Машина недаремно майже удвічі дорожча за стандартний варіант "Рейнджера", адже це важкий болід з суттєво іншою - ми б сказали, неадекватною для пікапа - поведінкою.

    Ціна 2 185 050 грн

    Peugeot Landtrek - непогано для початку

    Як не помилитись при виборі пікапа в Україні: ТОП-5 варіантівФото: Peugeot Landtrek (peugeot.ua)

    Французький пікап Peugeot Landtrek - типовий автомобіль свого класу. Хоча для справедливості слід сказати, що француз він не стовідсотковий: модель створено на базі китайського Changan Hunter, бо це спільний проект з Shenzhen Baoneng Motor.

    Peugeot Landtrek, як кажуть маркетологи, найменш очевидний вибір. Модель не має багаторічної репутації Toyota Hilux, не намагається бути "преміальним пікапом" як Ford Ranger і не робить акцент на екстремальній прохідності і витривалості, як Mitsubishi.

    Головна ідея "Лендтрека" - дати покупцю практичний рамний автомобіль із комфортним салоном і сучасним оснащенням за помірні гроші. І саме салон дивує: тут відчувається вплив легкових моделей марки, із сучасною панеллю приладів, мультимедіа та в цілому "пасажирською" атмосферою.

    Цю машину можна обрати або із скромним мотором потужністю 150 к.с. і механічною коробкою на 6 передач, або з більш потужним агрегатом на 202 к.с. і автоматом чи механікою.

    На своєму місці повний привод, знижувальний ряд трансмісії та блокування заднього диференціалу, а ще - металевий захист двигуна. На дорозі Landtrek розрахований передусім на спокійний рух: його стихія - не швидкість, а комфортне перевезення людей і вантажу.

    Для України Landtrek є швидше нішевою пропозицією - це саме робоча конячка для тих, кому потрібна міцна машина для певної роботи. Не намагаючись перемогти бувалих конкурентів у їхніх традиційних сильних сторонах, Peugeot Landtrek пропонує нижчий поріг входу в клас рамних пікапів.

    Ціна від 1 338 000 грн.

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    Kia Tasman - пікап, але не зовсім

    Як не помилитись при виборі пікапа в Україні: ТОП-5 варіантівФото: Kia Tasman (kia.com)

    Зовні - найцікавіший екземпляр у нашій добірці, на ділі - нова модель і перша серйозна спроба Kia увійти в цей консервативний сегмент.

    В Україні Tasman офіційно позиціонують як пікап для тих, кому потрібна не тільки робоча машина, а й універсальний автомобіль на кожен день. Тому автожурналісти і відзначають його салон як один з найзручніших для пасажирів.

    "Тасман" оснащується дизельним двигуном потужністю 207 к.с., повним приводом і механічною коробкою передач. Мотор і коробки передач нового авто перевірені на інших корейських моделях, тобто за надійність можна не хвилюватись.

    Тягових характеристик силового агрегата Kia Tasman цілком достатньо і на асфальті, і на бездоріжжі. Тим більше що позашляхові можливості розширені іншими традиційними засобами - зниженим рядом у роздатці і блокуванням заднього диференціалу.

    Ціна від 1 860 000 грн.

    На завершення

    Як можна побачити, сучасний пікап став багато у чому ближчим до легкового авто, але його головна цінність залишилася незмінною.

    Це універсальний автомобіль для роботи і сімейних потреб, якого не зупиняють будь-які дорожні труднощі. Так, в кожному випадку власнику доведеться змиритись з низкою фамільних недоліків цього класу. Але це платня за постійну готовність виконати будь-яке завдання.

    І сказане стосується кожної з відібраних нами моделей - різниця тільки у відтінках характерів і домінуванні тих чи інших характеристик. Хоча саме вони часто бувають вирішальними.

    Раніше в нашій публікації ми розбирались, чим відрізняється кросовер від справжнього позашляховика і як обрати позашляховик для міста і села.

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