Пішохідний перехід - пастка для водіїв: 5 ризиків, про які ви не здогадувалися

Чим небезпечний пішохідний перехід для водія?

На перший погляд, що може бути простішим, ніж загальмувати перед "зеброю"? Та в реальному русі ситуація значно складніша.

Пішохідний перехід - це елемент дорожньої інфраструктури, свого роду розв’язка, на якій перетинаються потоки людей і транспорту. В першу чергу перехід покликаний убезпечити пересування людей, але попутно він концентрує навколо себе аварійні ситуації, стаючи на додачу для водіїв джерелом ризику.

Потенційні загрози на пішохідному переході:

Раптове поява пішохода. Люди нерідко виходять на перехід несподівано, не враховуючи обстановку. Особливо це стосується дітей, літніх людей або тих, хто користується гаджетами під час руху.

Люди нерідко виходять на перехід несподівано, не враховуючи обстановку. Особливо це стосується дітей, літніх людей або тих, хто користується гаджетами під час руху. Обмежена видимість . Майже обов’язковий додаток переходів у центрі міста - обмежений огляд підходів до переходу. Тобто часто водій помічає людину на "зебрі" в останню мить. Закривають огляд припарковані машини, маршрутні автобуси, зелені насадження. Пішохода може бути важко помітити в темний час доби при поганому освітленні, при зустрічному світлі фар.

. Майже обов’язковий додаток переходів у центрі міста - обмежений огляд підходів до переходу. Тобто часто водій помічає людину на "зебрі" в останню мить. Закривають огляд припарковані машини, маршрутні автобуси, зелені насадження. Пішохода може бути важко помітити в темний час доби при поганому освітленні, при зустрічному світлі фар. Складні погодні умови . Додаткове ускладнення - погані погодні умови, коли пішоходи вдягають капюшони, прикриваються зонтами, пришвидшують крок. Тобто обмежують собі огляд і уважність. З іншого боку, гальмівний шлях автомобіля збільшується на мокрому або засніженому покритті, а значить, зростає ризик не встигнути зупинитися вчасно.

. Додаткове ускладнення - погані погодні умови, коли пішоходи вдягають капюшони, прикриваються зонтами, пришвидшують крок. Тобто обмежують собі огляд і уважність. З іншого боку, гальмівний шлях автомобіля збільшується на мокрому або засніженому покритті, а значить, зростає ризик не встигнути зупинитися вчасно. Поведінка інших водіїв. Перехід є зоною концентрації небезпек ще й тому, що тут водії змушені уповільнюватись. Одні це роблять, інші ні, одні гальмують різко, інші плавно - через це автомобілі тут доволі часто зіткаються. Тому коли машина наближається до переходу, водієві було б корисно знати, що робиться у нього ззаду. Чи матиме він змогу у випадку необхідності різко загальмувати? Чи може, у нього хтось "висить на хвості" впритул і гальмувати потрібно завчасно?

Перехід є зоною концентрації небезпек ще й тому, що тут водії змушені уповільнюватись. Одні це роблять, інші ні, одні гальмують різко, інші плавно - через це автомобілі тут доволі часто зіткаються. Тому коли машина наближається до переходу, водієві було б корисно знати, що робиться у нього ззаду. Чи матиме він змогу у випадку необхідності різко загальмувати? Чи може, у нього хтось "висить на хвості" впритул і гальмувати потрібно завчасно? Правова відповідальність. Ще одна загроза для водія - ризик буквально потрапити за грати. У випадку ДТП на переході провина майже завжди лягає на водія. Наслідки можуть бути юридичними, моральними та фінансовими - від штрафу до позбавлення водійських прав або кримінальної відповідальності.

Фото: ризики для водіїв і пішоходів залежать від того, наскільки дисципліновані перші і другі (gettyimages.com)

Як водієві убезпечити себе на переході?

- Знижуйте швидкість перед переходами - навіть якщо немає людей поблизу.

- Оцініть ситуацію в усіх смугах руху, особливо якщо в одній з них хтось уже зупинився.

- У темну пору уважно стежте за ділянками із слабким освітленням.

- Враховуйте погодні умови та стан дороги.

- Поважайте пішоходів - цього вимагає не тільки закон, а повага до співгромадян, які в даний момент перебувають в менш комфортних умовах, ніж ви.

Висновок

Хоч статистика і говорить, що в багатьох випадках винуватцями ДТП на пішохідних переходах є самі пішоходи, водія це не має заспокоювати. Незалежно від того, хто порушив правила дорожнього руху, і хто буде офіційно визнаний винним - моральний тягар участі в травмуванні чи, не дай Боже, загибелі людини залишається з водієм.

Саме тому в усіх сенсах - юридичному, психологічному, людському - краще уникнути аварії, ніж потім намагатися довести свою правоту. Превентивна уважність, обережність і готовність передбачати небезпеку - ось справжній щит водія, який захищає не лише від відповідальності, а й від важких переживань.