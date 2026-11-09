Перші неприємності холодів: що буде з авто в мороз і що з цим робити

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Навіть у новому авто є кілька дрібниць, які варто перевірити напередодні перших морозів

є кілька дрібниць, які варто перевірити напередодні перших морозів Від ранкового "страйку" мотора і аж до аварійної зупинки далеко від дому - такі сюрпризи готує водієві мороз.

і аж до аварійної зупинки далеко від дому - такі сюрпризи готує водієві мороз. Коли повернути авто до абсолютної справності неможливо, достатньо виправити лише найважливіші негаразди

Фото: іній ззовні краще прибирати опалювачем, інею зсередини скла можна уникнути зовсім (freepic.com)

Особливо говорити з автомобілістами саме про мороз доводиться тому, що негативна температура суттєво впливає на властивості матеріалів, з яких зроблено автомобіль - і також предмети, які в ньому в морози перебувають.

Звісно, сучасна машина розрахована і на морози, і на сильні морози. Але, по-перше, у вживаних машин щодо цього є певні відхилення. А по-друге, власник, і життя в цілому чималим чином машину змінюють, що впливає також і на її морозостійкість.

Тому ми ще раз наголошуємо, що з машиною напередодні морозів дуже бажано дещо зробити.

Прибрати все рідке

Це стосується буквального кожного водія, навіть того, чия машина живе у теплому гаражі: треба переконатись, що в салоні, під капотом і в багажнику не залишилось нічого рідкого і суто літнього:

Рідина в бачку омивача скла. Буде певний клопіт, якщо вона замерзне, а в гіршому випадку може згоріти насос омивача;

скла. Буде певний клопіт, якщо вона замерзне, а в гіршому випадку може згоріти насос омивача; Вода та інші напої, особливо в скляній тарі. Наслідки потопу у салоні чи багажнику усунути в холодну пору року дуже непросто;

особливо в скляній тарі. Наслідки потопу у салоні чи багажнику усунути в холодну пору року дуже непросто; Кава у паперових стаканчиках . Пасажири часто залишають недопиту каву у підстаканниках, тож слід окремо наголосити на такій небезпеці. Зруйнований льодом стаканчик може залити рідиною які-небудь кнопки чи перемикачі, що призведе до ремонту;

. Пасажири часто залишають недопиту каву у підстаканниках, тож слід окремо наголосити на такій небезпеці. Зруйнований льодом стаканчик може залити рідиною які-небудь кнопки чи перемикачі, що призведе до ремонту; Антифриз у двигуні. Може таке бути, що під час ремонту влітку майстри заправили радіатор водою або розвели охолоджуючу рідину до мізерної консистенції. Зазвичай такі рішення є тимчасовим і узгоджуються з власником, то пригадуйте, чи не було такого з вашим авто.

Висушити салон

В морозну погоду надмірна вологість повітря в салоні буде створювати як мінімум незручності, а то й загрозу безпеці руху. Осідаючи на холодних вікнах, мікрокраплини води створюють непрозорий "екран" на лобовому склі.

І боротись з цим запотіванням взимку не завжди допомагає навіть кондиціонер. А в морозну погоду запотівання перетворюється на іній, який треба буде щоразу або здирати з вікон, або чекати, поки його розплавить опалювач.

Звідки в машині волога? Просочені водою килимки, мокра серветка для протирання скла, парасолька, куртка, забута в багажнику після дощу - все джерела надмірного зволоження.

Додаткові причини мокрих вікон і цвілі на оббивці - забитий салонний фільтрі і несправності у кліматичній установці. Яка, наприклад, не подає у салон свіже повітря з вулиці, залишаючись весь час у режимі рециркуляції.

Відтак, треба переконатись у чистоті фільтра і коректній роботі системи вентиляції та опалення.

Щоб потрапити в салон

Поширена проблема перших морозних ранків - водій не може потрапити у власне авто. Винні учорашній дощ чи туман, які добряче змочили гумові ущільнювачі дверей і кришки багажника.

Нічний мороз міцно скріплює гуму з металом кузова, і… Наполегливі спроби водія та пасажирів відчинити двері закінчуються зламаною ручкою або порваним ущільнювачем.

Тож дуже корисно перед похолоданням обробити гумки дверей спеціальним силіконовим спреєм. Замість якого, до речі, можна використати звичайне мило. Тим самим "антильодом" варто обробити замок та шарніри лючка бензобака.

Євген Муджирі, автоексперт і засновник електромобільного проекту Autogeek, розкриває особливі нюанси перших морозних днів:

"Більшість стандартних порад зводяться до заміни шин та заливання зимового омивача, але на практиці ранкові проблеми починаються з дрібниць, про які мало хто замислюється заздалегідь. Наприклад, часта поломка перших морозів - запобіжник або моторчик склоочисників. "

"Багато сучасних авто мають авторежим датчика дощу. - нагадує автоексперт. - Якщо ви залишили його активним з вечора, а вранці запустили двигун, двірники спробують зробити помах по склу, до якого вони намертво примерзли за ніч.

Те саме стосується камер і радарів систем активної безпеки (контролю смуги, адаптивного круїзу): запітнілі або вкриті скоринкою льоду датчики можуть видавати помилки на панелі або раптово некоректно спрацьовувати в дорозі."

Гальма готові до сюрпризів

У мокрі осінні та зимові дні, коли можна щоночі очікувати морозів, бувалі водії з обережністю ставляться до користування стоянковим гальмом. Ризик у тому, що мокрий ручник може примерзнути і машина не зможе зрушити з місця.

Точніше, примерзають мокрі гальмівні колодки - до дисків чи барабанів. Тому не можна залишати їх у мокрому стані загальмованими.

Щоб уникнути примерзання, можна просушити колісні механізми ручника, пригальмовуючи ним на ходу останні кількадесят метрів перед паркуванням.

Більш радикальний спосіб - у вологі дні із загрозою морозів утримувати машину на парковці не стоянковим гальмом, а трансмісією, включивши першу або задню передачу. Якщо трансмісія цього не дозволяє (деякі з роботів), можна скористатися зовнішнім упором під колеса.

Фото: якщо немолоду машину не підготвувати з осени, в морози варто чекати відмов у дорозі (freepic.com)

Щоб авто не підвело в дорозі

Сказане вище стосується здебільшого будь-якого автомобіля незалежно від його віку, але є декілька пов’язаних з морозами нюансів, притаманних тільки немолодим машинам.

Зокрема, бувалі власники таких авто перших морозних ранків починають свої поїздки з того, що заглядають під машину. Адже є велика ймовірність побачити в такій ситуації невеличкі плямки технічних рідин, що вибігли з вузлів та агрегатів.

Справа у тому, що еластичні матеріали, з яких зроблені ущільнювачі кількох автомобільних систем (гума, гнучкі пластики, герметики), на морозі стають твердими і крихкими. Тим більше це стосується немолодих машин, де деталі і без того втратили еластичність від віку.

І найбільш "втомлені" з цих деталей покажуть себе вже в перший мороз: вночі раптом спустить колесо, відкриється протічка антифризу чи гальмівної рідини. Запобігти таким неприємностям можна, постійно підтримуючи важливі системи немолодої машини в гарному стані.

Протягом літнього сезону треба не просто доливати рідини до рівня, а тут же усувати причину їхніх втрати, замінюючи зношені деталі.

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Електромобілі і гібриди

Машини, які мають той чи інший електричний привод, потребують напередодні зими особливо уваги. Євген Муджирі, автоексперт і засновник електромобільного проекту Autogeek, приводить такі рекомендації.

"Перші морози вимагають від власників батарейних машин зміни тактики підзарядки:

Заряджайтесь відразу після поїздки . Поки батарея тепла від руху, вона прийме струм максимально швидко. Якщо поставити холодну машину на зарядку вранці, авто витратить перші десятки хвилин і кіловати лише на попередній підігрів комірок батареї.

. Поки батарея тепла від руху, вона прийме струм максимально швидко. Якщо поставити холодну машину на зарядку вранці, авто витратить перші десятки хвилин і кіловати лише на попередній підігрів комірок батареї. Використовуйте кліматичний таймер . Прогрівайте салон ще від розетки перед виїздом: це зекономить до 15-20% запасу ходу в дорозі та забезпечить ідеальну прозорість скла без дряпання шкребком.

. Прогрівайте салон ще від розетки перед виїздом: це зекономить до 15-20% запасу ходу в дорозі та забезпечить ідеальну прозорість скла без дряпання шкребком. Обережно з рекуперацією. На холодній батареї рекуперація обмежена системою BMS, тому сповільнення при скиданні газу може відчуватися зовсім інакше, ніж улітку. Гальмівний шлях зміниться, і до цього треба бути готовим з перших метрів.

Зимові шини - на своєму місці

У дбайливого водія станом на початок листопада на авто вже мають стояти зимові шини. Адже наприкінці осені навіть за теперішнього м’якого клімату в Україні можна очікувати і снігопадів, і морозів, і відповідно ожеледі чи ожеледиці.

Автоексперт Євген Муджирі нагадує про особливість пневматичних шин, яку недосвідчені водії зазвичай не беруть до уваги:

"Які б шини не стояли на авто, фізика газів невблаганна: при падінні температури повітря стискається. Зниження температури навколишнього середовища приблизно на кожні 10 градусів призводить до втрати тиску в колесах на 0,1-0,2 бар.

Якщо ви востаннє качали колеса в теплий жовтневий день, то з першим ранковим морозцем тиск у колесах автоматично впаде на 0.3-0.4 бар нижче норми."

"Це не просто збільшує витрату пального чи енергії, - акцентує Євген Муджирі, - спущена гума погіршує керованість на слизькій дорозі та збільшує ризик пошкодити диск на першій же ямі. Перевірте тиск саме зранку "на холодну", а не після пів години їзди."

Акумулятор - хай старий, але заряджений

Ще одна важлива складова готовності машини до морозів – справний і повністю заряджений акумулятор. Нюанс у тому, що мороз суттєво погіршує умови запуску двигуна відразу за кількома напрямками:

погіршення умов сумішоутворення в циліндрах;

погіршення умов для утворення іскри (бензинові мотори);

збільшення зусилля для провертання двигуна стартером;

погіршення віддання потужності акумулятором.

Остання з перелічених обставин - ключова, оскільки для нейтралізації трьох перших проблем стартер повинен обертати двигун з достатньо високими обертами.

А послабленій морозом батареї робити це важко, тим більше коли вона напівозряджена. І при тому неповний заряд взимку - типовий стан АКБ у багатьох машинах, які експлуатуються в міському режимі.

Тому напередодні холодів важливо повністю зарядити батарею, а краще показати її автоелектрику, який обслужить її по повній програмі.

Як не дивно, стан маленької 12-вольтної батареї принципово важливий і для машин з електричним приводом.

Євген Муджирі, автоексперт і засновник електромобільного проекту Autogeek, розкриває такі батарейні секрети:

"Власники електрифікованого транспорту під час перших морозів часто переживають за падіння запасу ходу (що природно, адже на обігрів салону та термостабілізацію акумулятора йде відчутна частка кіловат-годин).

Проте головна несподівана небезпека криється не у великій батареї, а у звичайному маленькому 12-вольтовому акумуляторі".

"У більшості електрокарів та гібридів, - продовжує автоексперт Євген Муджирі, - саме класична батарея 12V запускає бортовий комп'ютер і замикає реле високовольтної системи. Якщо вона підсіла від віку або холоду, ви не зможете перевести авто в режим "Ready", навіть маючи 100% заряду на основній тяговій батареї."

На завершення

Чим старший автомобіль, тим більше потрібна йому підготовка до морозів. Хоча ми б радили найближчими днями приділити трохи уваги машині, навіть якщо вона геть молода.

Адже головний сенс перелічених вище клопотів у тому, що краще вдатися до них зараз, у більш комфортних умовах - вдома, в гаражі чи на СТО. В протилежному випадку потім доведеться вирішувати проблеми з авто у польових умовах, в дорозі, в мороз, під снігопадом, холодним дощем тощо.