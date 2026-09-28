Перевитрата пального і "випалена сітківка" - зворотній бік постійно увімкнених фар

Вже третій рік українські водії їздять удень за містом з ближнім світлом фар чи ходовими вогнями. Як від того страждають наші автомобілі і що можна зробити, аби уникнути шкоди, не порушуючи закон?
Про те, як використовувати правило про обов’язкове ближнє світло удень тільки собі на користь, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Несподівано, але попри те, що у жовтні 2023-го Уряд пояснював обов’язковість фар удень необхідністю наближення до законодавства Європейського Союзу, єдиної норми щодо цього в ЄС немає. Мало не в половині тамтешніх країн сьогодні увімкнені вдень фари не обов’язкові.
Правило "вдень з вогнем" запроваджувалося в кожній країні окремо, і чим південніше регіон, тим рідше там зустрічається таке законодавство.
В Україні станом на тепер "На всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар" (Правила дорожнього руху, п.9.8).
Тобто коли ви виїжджаєте з населеного пункту (починаючи від дорожнього знаку):
Головна ідея ініціаторів їзди з увімкненими фарами вдень - краща помітність такого автомобіля. Першими таку новацію запровадили у Фінляндії та Швеції (1972 - 77 рр.), у скандинавських країнах, де погода і вдень буває похмурою - особливо в зимовий період.
Дослідження показали, що автомобілі яскравих кольорів рідше потрапляють у деякі види ДТП. Науковці спробували вмикати фари на темних машинах - результат виявився подібним, і фари вдень там стали обов'язковими. Досвід фінів і шведів визнали позитивним і почали поширювати в інших країнах.
Вдень - причому не тільки в похмурий - автомобіль справді іноді губиться на фоні:
Особливо буває складно оцінити відстань і швидкість до зустрічного автомобіля, який губиться на "сприятливому" фоні. Крім того, тодішні дослідження показували, що увімкнене світло дозволяє швидше виявити автомобіль периферійним зором.
Поки окремі європейські країни почергово приймали ті чи інші правила щодо вмикання вдень близького світла фар, ЄС зробив інше: з 7 лютого 2011 року для нових легкових автомобілів і малих фургонів стало обов'язковим обладнання денними ходовими вогнями (DRL - Daytime Running Lights).
Тобто автомобіль, виготовлений у ЄС після відповідної дати, сам вмикає спеціальні розпізнавальні ліхтарі, які "демаскують" його на дорозі - денні ходові вогні. До речі, у 1980-ті на машинах для північних країн так само "за умовчанням" вмикалося ближнє світло фар.
Кілька досліджень - і окремих по країнам, і загальноєвропейських – дістали приблизно одного й того ж висновку: увімкнене вдень світло робить автомобіль помітнішим.
Використання фар чи DRL призводить до невеликого, але впевненого зниження багатосторонніх ДТП у світлу пору - орієнтовно на 5 - 15%. Наголошуємо - це не означає, що загальна аварійність країни падає на зазначену цифру, менше стає тільки аварій за участі двох і більше машин.
Але фари чи DRL не можуть запобігти ДТП, які не пов'язані з тим, що один учасник руху не помітив іншого.
Не піддаючи сумніву користь від увімкненого вдень світла (незалежно від того, фари це чи DRL) з точки зору безпеки, маємо зазначити, що увімкнені вдень і вночі ліхтарі мають і зворотній бік. Мало хто з водіїв про це здогадується - і шкода, адже в деяких випадках з його боку потрібна певна протидія.
Якщо фари увімкнені не тільки вночі, а й удень - будьте певні, їхні лампочки перегорять удвічі швидше, ніж звичайно. Будьте готові до цього і майте з собою у машині хоча б одну запасну - до речі, в деяких країнах цього вимагає закон.
Що з цим робити. Нічого. Все за вас зробили інженери, які винайшли таку річ як DRL - денні ходові вогні. На сучасних авто в них використані світлодіоні лампочки (LED), термін служби яких часто заявляють як пожиттєвий (з точки зору життя автомобіля).
Якщо ж у вас машина без DRL, майте на увазі:
Майте на увазі, що додатково скорочує ресурс джерела світла кожне його вмикання
Коли почалося масове запровадження їзди вдень з ближнім світлом фар, в медиків було побоювання, що від частої зустрічі очей з яскравими об’єктами (фарами) страждатиме сітківка очей водіїв та пасажирів.
На ділі не все так погано. Стандартні автомобільні фари при короткочасному погляді зазвичай не шкодять очам, хоча можуть викликати сильне засліплення та тимчасове погіршення зору. І воно буде ще небезпечнішим, якщо фари не відрегульовані чи в них використані нестандартні лампи.
Що з цим робити. Насправді небезпека тут не в руйнуванні сітківки (це вигадка), а в тому, що засліплені яскравим світлом очі не побачать на дорозі щось важливе. Тому на чужих фарах не треба надовго затримувати погляд, особливо, якщо вам здається, що вони дуже яскраві.
На борту автомобіля кожен увімкнений електроприлад має свою ціну в літрах пального. І не дивно, адже генератор, який дає струм споживачам (і фарам теж), навантажує двигун, пригальмовуючи його обертання.
Інженери порахували, що пара стандартних фар-галогенок додає витрату приблизно 0,1 л пального на кожні 100 км. Тобто якщо машина багато їздить поза містом, сума від заправки до заправки набігатиме помітна.
Що з цим робити. Радикально питання тут не вирішити, тож радимо сприймати згадані вище 100 грам палива на кожну сотню кілометрів платнею за додаткову безпеку на дорозі.
Власники машин без ходових вогнів DRL теоретично можуть вдатись до одного способу: встановити додаткові світлодіодні фари чи DRL і використовувати їх замість штатних галогенових фар удень. LED-лампи, маючи у кілька разів менше споживання струму, дають в цьому плані економію. Але зазначений спосіб не зовсім законний.
Експерт з автомобільного тюнінгу, керівник проекту "Звук і Тюнінг" Олексій Тимошенко додає щодо цього важливий коментар:
"Добре це чи погано, але в нашій країні практично всі переробки світлотехніки на автомобілях незаконні. Є ціла низка заборон: Правила дорожнього руху (п. 31.4.3), Закон "Про дорожній рух" і ДСТУ 3649:2010.
Натомість в країнах, де законодавство більш гнучке, власники машин старих поколінь можуть легально покращити своє світло:
Подбайте про те, щоб вас добре бачили на дорозі інші учасники дорожнього руху. Перевірте фари, відрегулюйте їхній промінь, встановіть якісні лампи, не забувайте вмикати ближнє світло вдень тощо.
Навіть якщо ці заходи зроблять вас помітнішим на один відсоток - це вже добре, оскільки на дорозі за відсотками статистики завжди стоїть чиєсь життя і благополуччя.
Раніше в нашій публікації ми розбирались, чому фари на авто світять погано, що робити, щоби поліпшити світло в авто і ділились порадами для покращання видимості уночі